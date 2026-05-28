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你不會被AI取代…但會輸給用AI的人！黃仁勳開示輝達員工：不使用AI的公司才會裁員

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳在台灣員工大會上針對AI引發裁員的疑慮給出解答，強調AI是避免裁員、讓公司運作更快且更成功的工具，直言員工不會被AI取代、而是會輸給使用AI的人。（中央社）
輝達執行長黃仁勳在台灣員工大會上針對AI引發裁員的疑慮給出解答，強調AI是避免裁員、讓公司運作更快且更成功的工具，直言員工不會被AI取代、而是會輸給使用AI的人。（中央社）

輝達NVIDIA）台灣總部「Constellation」計畫正式啟動，執行長黃仁勳親自現身北投士林科技園區T17、T18基地主持台灣員工大會。

在進行內部員工問答時，現場有人兩度拋出極具全面性的尖銳提問，高度關心「我們會因為AI發展而面臨裁員嗎？」以及如何減輕潛在由AI驅動的工作流失風險。

針對員工最擔心的失業危機，黃仁勳給出了非常直白且明確的答案。

他直言：「如果你不參與AI、如果你不使用AI，我們才會面臨裁員。」

黃仁勳重申，AI並不是導致公司裁員的原因，相反地，AI是避免裁員、讓公司更成功的工具；他強調，這項技術的核心是為了推動自動化、讓公司運行得更快，並去追求與實現更大的野心，這一切都是同時發生的。

黃仁勳對台下員工開示，大家不會因為AI而失去工作，而是會因為某個使用AI的人而失去工作。

黃仁勳在現場呼籲員工必須主動擁抱這項新技術，直言唯有全體員工積極參與並聰明地使用AI，輝達才能在巨浪中避免裁員，並一起變得更加成功。

黃仁勳英文原始逐字稿

There is a question about will we face layoffs due to current AI development.

Will we face layoffs due to AI development?

The answer is, if you don't engage AI, if you don't use AI, we are going to have layoffs.

Do you agree?

We have to use AI. We have to automate. We have to make the company run faster. We have to have greater ambitions. We have to have all of that at the same time.

So AI is not the reason we are going to have layoffs. AI is the way we avoid it, so that we can be more successful.

The internal AI job impact, how is it mitigating the risk of potential AI-driven job displacement?

It is the same question twice.

You are obviously worried about...

You are not going to lose your job to AI. You are going to lose your job to someone who uses AI.

So use AI.

黃仁勳 輝達 NVIDIA AI T17

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