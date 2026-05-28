輝達員工大會黃家三代都到了！黃仁勳談爸媽「最典型台灣父母」

AI教父黃仁勳5月23日下午搭機抵台後行程滿滿，今（27）日在北投士林科技園區T17、T18預定地舉辦「NVIDIA台灣員工大會」，上午點還沒開放入場，現場就已湧現大批排隊人潮，員工、媒體與受邀來賓陸續到場卡位，氣氛宛如科技圈嘉年華。現場除了有台北市市長蔣萬安現身站台外，令人驚喜的是黃家三代全到場：黃仁勳父母、另一半與女兒齊聚好溫馨，黃仁勳現場也笑談了自己父母教養觀！另外，主辦單位還特別準備阜杭豆漿早餐，濃濃豆漿與燒餅香氣瀰漫會場，讓不少來賓邊吃早餐等開場，也替這場AI盛會增添滿滿台灣味。



「餐車怎麼樣？早餐好吃嗎？」黃仁勳一進場，就一路熱情和員工打招呼，還邊走邊發乳液，展現招牌式親民風格，現場氣氛瞬間被炒熱。

在台上的轉播畫面上，黃仁勳的家人此次也一同出席，成為活動中的特別嘉賓。在北士科 T17、T18 基地正式成為 NVIDIA 台灣總部的新起點，這場活動不只是企業布局的重要時刻，更像是一場共同見證歷史的家族場合。

黃仁勳也難得在台上談起父母、太太與孩子，笑稱自己的完美主義遺傳自父親，對追求完美的執著則來自母親，「這就是典型台灣父母」。

談到家人時，黃仁勳也在台上展現幽默一面。他笑說，「Lori 今天也在現場！」並對現場剛結婚的員工打趣表示，「你們很快就會知道，你太太永遠都會覺得：『我得把你當小孩照顧。』」

輝達今日在北投士林科技園區T17、T18預定地舉辦「NVIDIA台灣員工大會」，執行長黃仁勳的父母也到場。圖／遠見蘇義傑攝

台北總部2030年完工，預計容納4000員工

黃仁勳透露，目前NVIDIA在台灣約有一千名員工，而未來北士科新總部將可容納約4000名工程師與員工，成為 NVIDIA 全球重要據點之一。

他強調，之所以持續擴大投資台灣，原因非常簡單，「因為我們的生態系伙伴都在這裡。」黃仁勳認為，未來很長一段時間，台灣仍將是全球製造中心、科技中心，以及電子製造核心，因此 NVIDIA 將持續深耕台灣，與供應鏈伙伴共同開發。

「台灣，就是 AI 革命的核心。」黃仁勳強調，從晶片誕生、先進封裝，到系統組裝與 AI 超級電腦打造，整條 AI 產業鏈幾乎都深深扎根在台灣。

他也提到，NVIDIA 在台灣合作的伙伴數量多到驚人，「你們光看他們的股價就知道了。」黃仁勳笑說，現在台灣供應鏈伙伴表現都非常好，每個人都很開心，「我到現在，還沒遇過哪一位 CEO 不開心。」最後還不忘補上一句招牌幽默：「而且，讓台灣 CEO 開心，可不是一件容易的事。」

話鋒一轉，黃仁勳將談話重點鎖定在NVIDIA 台灣員工大會最受期待的環節。

黃仁勳：不投入AI，才真的會裁員

面對員工最焦慮的 AI 與裁員問題，黃仁勳則給出相當直接的答案。

「如果你不投入 AI、不使用 AI，那我們才真的會裁員。」他直言，NVIDIA 必須全面導入 AI、自動化，讓公司運作得更快，同時擁有更大的企圖心，而且這些事情必須同步進行。「AI 不是造成裁員的原因，AI 是幫助我們避免裁員的方法，因為它能讓我們變得更成功。」

黃仁勳坦言，相關問題甚至被員工重複提問兩次，顯示大家對 AI 取代工作的焦慮相當真實。不過他認為，「你不會因為 AI 而失去工作，你會失去工作，是因為別人比你更會使用 AI。」因此，他不斷鼓勵員工，「去使用 AI。」

他更形容，ChatGPT 是「人類科技史上最容易使用的一項技術」。過去40多年來，電腦一直都是高門檻工具，但現在即便完全不懂 AI，也能直接問 AI：「我不會用 AI，我該怎麼用 AI？」甚至連不知道該問什麼時，也可以直接告訴 AI：「我不知道該問你什麼，那我應該問什麼？」AI 都能一步一步帶著使用者開始。

黃仁勳也藉此談到 AI 更深層的社會意義。他認為，AI 將成為人類史上最有機會縮小「科技落差（technology divide）」的一次革命。過去科技始終存在門檻，許多人被留在後面，但 AI 的自然語言介面，第一次讓更多人有機會跨越技術障礙、真正參與科技世界。「現在，我們終於有機會把他們一起帶上來。」他說。

輝達北士科總部何時真正開工？

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於去年5月台北國際電腦展（COMPUTEX）展前的專題演講中，宣布台灣總部將進駐北投士林科技園區（北士科），並將該據點命名為「星群」（NVIDIA Constellation）。

然而，因輝達至今尚未申請建造執照，台北市政府建管處長虞積學日前在市議會答詢時說明，依據建築法規，未取得建照即無法辦理正式的開工申報，但土地所有權人或開發單位仍可先舉辦象徵性的民俗動土儀式。

（本文出自2026.05.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）