蔣萬安 致贈市鑰喻新家 黃仁勳 逗趣問「門在哪」

輝達昨天舉行台灣員工大會邀請台北市長蔣萬安出席，蔣萬安送上台北市市鑰和親手寫的一幅書法卷軸當禮物，輝達執行長黃仁勳則發揮他妙語如珠的功力，表示他迫不及待看到台灣新總部動工（break ground），「這是我們唯一想要打破（break）的東西」。

蔣萬安指出，他代表市府致贈兩份禮物，其中之一是台北市鑰，不僅僅在歡迎輝達，也慶祝台北正在成為輝達的新家，相信輝達將在台北協助開啟下一個ＡＩ創新的新時代。黃仁勳收下市鑰後逗趣地說，「門在哪裡？」蔣萬安說，在見識過輝達繪圖處理器（ＧＰＵ）的威力後，這把鑰匙可能是世界上第一把由加速運算驅動的市鑰。黃仁勳接著說，「既然如此，這把鑰匙將能打開每一扇門」。

除了市鑰外，蔣萬安準備一幅親筆書寫的「日月同輝，飛黃騰達」書法卷軸。蔣萬安解釋，「日月同輝」象徵輝達光芒如日月般照耀全球、晝夜不息；「飛黃騰達」則寓意企業蓬勃發展、持續高飛。其中更巧妙藏有雙關語—最後兩字「輝達」正是NVIDIA中文名稱，而「黃」字則呼應黃仁勳姓氏。黃仁勳接下禮物後頻頻稱讚「太美了」，並向蔣萬安致謝。

黃仁勳收下禮物後指出，「台灣一直都是我們的家」，幾乎是輝達所做每一件事的中心，輝達所有合作夥伴都在這裡，「這是一個起點，是我們旅程的起點」，多年來台灣對他、他的家人和輝達員工都非常照顧。

這場大會除了輝達員工，黃仁勳的父母、妻子和一對子女也都出席，出現難得的「三代同堂」畫面。

黃仁勳說，自己的完美主義遺傳自父親，對追求完美的執著則來自母親，「這就是典型台灣父母」。