黃仁勳談新總部 「透明」設計喻企業文化

輝達執行長黃仁勳昨說，台灣新總部將於今年底開始興建，預計二○三○年啟用，新總部以「透明」為重要設計概念，呼應輝達作為平台公司的開放文化。他也幽默說，在輝達所有建築中，第一個被放進設計的不是電腦機房，也不是他的辦公室，而是酒吧，展現輝達重視員工交流與企業文化的一面。

輝達台灣新總部命名為「星群」（Constellation）。黃仁勳說，輝達目前在台灣約有一千名員工，未來幾年將持續成長，新總部可容納約四千名工程師與員工。台灣將成為輝達全球非常重要的據點，主因是輝達的生態系合作夥伴都在台灣，台灣也將在未來很長一段時間內，成為全球製造與科技電子製造樞紐。

談及新總部設計理念，黃仁勳表示，這棟建築由長期合作的設計師姚仁喜操刀，設計核心是打造一棟具標誌性的建築，但其標誌性必須反映輝達的企業性格。整棟建築大量採用三角形、多邊形元素，並以「透明」為重要設計概念。

黃仁勳說，輝達之所以必須透明，是因為輝達是一家平台公司，光是公司自己知道策略方向並不夠，整個生態系都必須知道要做什麼，包括上游供應鏈、ＣＵＤＡ平台與軟體開發者，以及協助建置ＡＩ基礎設施與ＡＩ資料中心的下游合作夥伴。

他指出，如果輝達把所有策略都當成祕密，等到技術真正完成為時已晚，輝達很早就決定必須成為透明的公司，讓全球生態系能夠信任並依賴輝達。輝達如今已是全球打造各種產業的平台，若沒有透明、清楚的方向，以及實際落實願景，就不可能達成。

黃仁勳也說，他不喜歡傳統辦公建築充滿電梯與停車場的設計，因為電梯象徵等待；而矽谷許多公司將大片土地用於停車場，讓空間被車子占據。因此，輝達決定將停車空間放在建築物下方，讓基地能更完整地被人使用。

黃仁勳表示，輝達希望成為全球第一家將總部建築設計複製到世界各地的公司，北士科新總部將是加州總部的下一個版本，甚至是「下下一個版本」，進而構成星群。