輝達關鍵戰略 下一波押代理式AI、機器人

輝達昨天在台灣新總部預定地北士科基地舉行員工大會，執行長黃仁勳針對ＡＩ取代工作、遠距辦公、公司成長與下一波技術戰略發表談話，他說，ＡＩ不會是裁員元凶，真正的風險在於企業與個人拒絕使用ＡＩ；他也首度披露輝達未來完整戰略，在ＡＩ基礎設施建設完成後，下一階段將押注「代理式ＡＩ（Agent AI）」與機器人革命。

此外，黃仁勳昨晚宴請廣達公司高層，被問到輝達是否會入股台灣的公司？黃仁勳表示，台灣有很多公司在各自領域都非常優秀，如果能持有它們的股權，對輝達來說會是個榮幸。他說，「目前沒有任何具體想法，也沒有任何計畫；但如果未來有機會投資一些公司，我們會很樂意」。

黃仁勳說，輝達維持彈性遠距工作制度的原因很簡單，「因為我們不是恐龍。」他說，疫情期間視訊會議雖是被迫導入的新工具，如今已成為高效率工作方式。過去電話溝通看不到對方表情，如今反而不習慣，因此企業應善用科技，而非回到舊思維。

他表示，彈性工作的前提是員工必須具備判斷力，因為最終目標仍是做好工作、讓公司成功，進而照顧家庭與實現個人使命。

對於ＡＩ帶來的人力衝擊，黃仁勳採取相對樂觀立場。他指出，從蒸汽機、電力、ＰＣ、網際網路到雲端運算，每次重大技術革命都曾引發工作被取代疑慮，但全球ＧＤＰ長期仍穩定成長，並創造更多新型態工作。

黃仁勳認為，ＡＩ確實會讓部分工作變得不再必要，也會改變工作內容，但全面取代人類仍需很長時間。更可能發生的是，ＡＩ接手大量重複性工作後，人類工作反而變得更有價值、也可能更忙。

對於員工關注輝達未來成長，黃仁勳說，未來三年至五年市值將遠高於現在。關鍵在於ＡＩ產業剛開始。他以過去全球電腦產業為例，這個產業規模約一兆美元，建立在約十億人使用電腦基礎上；如今ＡＩ運算已成為持續產出token的新型運算平台，ＡＩ使用者將從數十億擴展至數百億規模，這個市場會變得更大。

黃仁勳也自豪這套飛輪效應（flywheel）形成高度正循環：安裝基礎愈大、開發者愈多；開發者愈多、需求愈強；需求愈強，供應鏈與產品迭代速度愈快。

值得注意的是，黃仁勳將下一波重點明確指向機器人。他指出，當ＡＩ基礎設施建設完成之後，下一階段將是「Agent AI」與機器人革命。黃仁勳表示，Agent AI本質上已經是具備感知、理解、推理、規劃與行動能力的「認知型機器人」。當這類ＡＩ被放進實體機器就是機器人。這將徹底改變全球製造業，而台灣在這波實體ＡＩ革命極為重要，將再次成為關鍵核心。