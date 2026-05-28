輝達投資台灣 喊大加碼

輝達執行長黃仁勳昨（27）日示，台灣是AI革命的震央，輝達會持續投資台灣，現在每年在台投資已達千億美元（近新台幣3.2兆元），要朝1,500億美元（約新台幣4.7兆元）邁進。

業界解讀，超微執行長蘇姿丰上周甫宣布要投資台灣百億美元，黃仁勳昨天接棒「愛台灣」，手筆更甚於超微，兩大AI晶片大廠爭相投資台灣，透露台灣在全球AI市場極具關鍵戰略地位。

輝達昨天在台灣新總部預定地、北士科T17、T18基地舉行台灣員工大會，黃仁勳出席並受訪，他並對員工霸氣宣示，輝達三、五年後市值，將遠高於現在水準。

黃仁勳強調，他在三、四年前就曾提及台灣與生態系的重要性，且輝達要投資台灣，現在大家都知道他所言不假。

他提到，早在四、五年前，輝達每年在台灣的投資就已達100億美元至150億美元，如今輝達每年在台投資已達千億美元，並將邁向1,500億美元。單是一家公司投入的1,500億美元，就將在這裡促進發展出一個令人驚嘆的生態系。他並預告，幾天後的GTC Taipei大會上，大家將會看到所有協助輝達實現夢想的合作夥伴。

「台灣，正是這場AI革命的震央。」黃仁勳強調，看看台北各處密布的起重機數量，台灣絕對在蓬勃發展。這裡是晶片的來源，也是封裝所在地，更是系統的製造地與AI超級電腦的誕生地。輝達在台灣擁有的合作夥伴數量，著實令人驚嘆。

黃仁勳幽默地說，從合作夥伴們的股價就能看得出來，他們發展得非常好，大家都很開心。他還沒遇到過任何一位不開心的合作公司高層，要知道想讓台灣公司的執行高層感到滿意，可不是容易的事。

黃仁勳強調，輝達目標是開創出能由其以獨特方式提供服務的市場，也是唯一從GPU起家的公司。大家看到其因為提供晶片而市值高漲，就也想效法投入打造晶片，但那已是多年前的事，現在輝達正幫助世界建置AI基礎建設，而且是世界上唯一能提供從頭到尾AI基礎建設的公司。

黃仁勳讚許台灣的發展，台北市長蔣萬安昨天也出席輝達台灣員工大會，黃仁勳話鋒一轉，直接對蔣萬安提建言，重申需要更多電力。

黃仁勳說明，因為人類勞動力需要糧食，而AI勞動力需要電力，台灣未來將會把人類、機器人與AI的勞動力都融為一體，為了實現此目標，需要更多的電力。

黃仁勳強調，這是歷次工業革命的必然規律，如果想參與其中，並隨之共同成長，就必須擁有能源，因為「能源的增長正是台灣GDP發展的根本基石」。