快訊

無「身分證」化妝品7月起禁賣 每項產品認證成本估增逾20萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達投資台灣 喊大加碼

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
輝達昨天在北士科新總部預定地舉行台灣員工大會，台北市長蔣萬安（右）送給 輝達執行長黃仁勳「台北市市鑰」，代表「台北就是輝達的家」。 記者林伯東／ 攝影
輝達昨天在北士科新總部預定地舉行台灣員工大會，台北市長蔣萬安（右）送給 輝達執行長黃仁勳「台北市市鑰」，代表「台北就是輝達的家」。 記者林伯東／ 攝影

輝達執行長黃仁勳昨（27）日示，台灣是AI革命的震央，輝達會持續投資台灣，現在每年在台投資已達千億美元（近新台幣3.2兆元），要朝1,500億美元（約新台幣4.7兆元）邁進。

業界解讀，超微執行長蘇姿丰上周甫宣布要投資台灣百億美元，黃仁勳昨天接棒「愛台灣」，手筆更甚於超微，兩大AI晶片大廠爭相投資台灣，透露台灣在全球AI市場極具關鍵戰略地位。

輝達昨天在台灣新總部預定地、北士科T17、T18基地舉行台灣員工大會，黃仁勳出席並受訪，他並對員工霸氣宣示，輝達三、五年後市值，將遠高於現在水準。

黃仁勳強調，他在三、四年前就曾提及台灣與生態系的重要性，且輝達要投資台灣，現在大家都知道他所言不假。

他提到，早在四、五年前，輝達每年在台灣的投資就已達100億美元至150億美元，如今輝達每年在台投資已達千億美元，並將邁向1,500億美元。單是一家公司投入的1,500億美元，就將在這裡促進發展出一個令人驚嘆的生態系。他並預告，幾天後的GTC Taipei大會上，大家將會看到所有協助輝達實現夢想的合作夥伴。

「台灣，正是這場AI革命的震央。」黃仁勳強調，看看台北各處密布的起重機數量，台灣絕對在蓬勃發展。這裡是晶片的來源，也是封裝所在地，更是系統的製造地與AI超級電腦的誕生地。輝達在台灣擁有的合作夥伴數量，著實令人驚嘆。

黃仁勳幽默地說，從合作夥伴們的股價就能看得出來，他們發展得非常好，大家都很開心。他還沒遇到過任何一位不開心的合作公司高層，要知道想讓台灣公司的執行高層感到滿意，可不是容易的事。

黃仁勳強調，輝達目標是開創出能由其以獨特方式提供服務的市場，也是唯一從GPU起家的公司。大家看到其因為提供晶片而市值高漲，就也想效法投入打造晶片，但那已是多年前的事，現在輝達正幫助世界建置AI基礎建設，而且是世界上唯一能提供從頭到尾AI基礎建設的公司。

黃仁勳讚許台灣的發展，台北市長蔣萬安昨天也出席輝達台灣員工大會，黃仁勳話鋒一轉，直接對蔣萬安提建言，重申需要更多電力。

黃仁勳說明，因為人類勞動力需要糧食，而AI勞動力需要電力，台灣未來將會把人類、機器人與AI的勞動力都融為一體，為了實現此目標，需要更多的電力。

黃仁勳強調，這是歷次工業革命的必然規律，如果想參與其中，並隨之共同成長，就必須擁有能源，因為「能源的增長正是台灣GDP發展的根本基石」。

輝達 黃仁勳 超微

延伸閱讀

黃仁勳：輝達對台供應鏈年支出達1,500億美元 台灣員工將衝4000人

黃仁勳：台灣是AI革命震央 輝達年採購上看1500億美元 籲台增電力供應

黃仁勳：輝達在台灣每年投資 邁向1,500億美元

輝達北士科辦員工大會 蔣萬安贈「台北市市鑰」給黃仁勳

相關新聞

喊話政府 黃仁勳：我們需要大量電力

ＡＩ晶片大廠輝達執行長黃仁勳昨天表示，輝達需要在台灣使用更多能源，如同人類員工需要米飯，ＡＩ員工需要的是電力，「我們需要更大量的電力」，如果想參與這一波工業革命，就需要能源，「能源成長對台灣國內生產毛額（ＧＤＰ）至關重要」。

輝達關鍵戰略 下一波押代理式AI、機器人

輝達昨天在台灣新總部預定地北士科基地舉行員工大會，執行長黃仁勳針對ＡＩ取代工作、遠距辦公、公司成長與下一波技術戰略發表談話，他說，ＡＩ不會是裁員元凶，真正的風險在於企業與個人拒絕使用ＡＩ；他也首度披露輝達未來完整戰略，在ＡＩ基礎設施建設完成後，下一階段將押注「代理式ＡＩ（Agent AI）」與機器人革命。

蔣萬安致贈市鑰喻新家 黃仁勳逗趣問「門在哪」

輝達昨天舉行台灣員工大會邀請台北市長蔣萬安出席，蔣萬安送上台北市市鑰和親手寫的一幅書法卷軸當禮物，輝達執行長黃仁勳則發揮他妙語如珠的功力，表示他迫不及待看到台灣新總部動工（break ground），「這是我們唯一想要打破（break）的東西」。

黃仁勳談新總部 「透明」設計喻企業文化

輝達執行長黃仁勳昨說，台灣新總部將於今年底開始興建，預計二○三○年啟用，新總部以「透明」為重要設計概念，呼應輝達作為平台公司的開放文化。他也幽默說，在輝達所有建築中，第一個被放進設計的不是電腦機房，也不是他的辦公室，而是酒吧，展現輝達重視員工交流與企業文化的一面。

輝達投資台灣 喊大加碼

輝達執行長黃仁勳昨（27）日示，台灣是AI革命的震央，輝達會持續投資台灣，現在每年在台投資已達千億美元（近新台幣3.2兆元），要朝1,500億美元（約新台幣4.7兆元）邁進。

輝達執行長黃仁勳：很樂意入股台企 業界認為這類廠商比較有可能

輝達近年接連入股諾基亞、Coherent、Lumentum等國際知名企業，以擴大其發展AI量能，談到輝達持續大手筆投資台灣之際，是否也將入股台灣公司，輝達執行長黃仁勳昨（27）日晚間透露，「未來如果有機會，我們會很樂意。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。