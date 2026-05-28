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輝達北士科新總部 2030啟用

經濟日報／ 記者鐘惠玲邱琮皓江睿智／台北報導

輝達昨（27）日在北士科T17與T18台灣新總部預定地舉行員工大會，執行長黃仁勳表示，新總部將於今年底開始興建，預計2030年可啟用，將可容納4,000人。目前輝達在台共有約千名員工，黃仁勳此言，意味後續輝達還要在台灣召募3,000名新血。

黃仁勳昨天晚間宴請廣達（2382）董事長林百里等廣達高層時補充，台灣的房地產非常昂貴，台北的土地與空間也非常稀缺。「如果我們有一棟可以容納4,000人的大樓，那我們就應該用 4,000名了不起的人才把它填滿。」間接證實輝達日後還會在台灣大量徵才。

針對輝達台灣新總部用電議題，台北市政府與台電昨日針對輝達用電所需變電所達成共識，確定短中長期供電精進方案。在雙方協調下，台電將永久型變電站定案為「變壓器地下型」。北市府表示，將繼續積極提供輝達各項行政協助、攜手中央推動相關工程進展。

輝達台灣新總部命名為「星群」（Constellation），黃仁勳說，在接下來的未來數年，該公司在台規模將持續壯大，並將成為其很重要的樞紐，因為生態系夥伴都在這裡，在未來很長的一段時間內，這裡都將會是全球的製造重心，以及電子科技的製造重鎮。

他指出，輝達將會深耕台灣以提供支援，與生態系深化合作，並與夥伴展開協同研發，全力支持其成長。對該公司而言，這裡無疑將是一個至關重要的據點。

對於星群的建築設計理念，黃仁勳提到，這棟建築的靈魂核心，是打造一座具備指標性，又能彰顯輝達獨特性的建築。這棟建築中的一磚一瓦，都是由三角形與多邊形所構築而成。

北士科 黃仁勳 廣達

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