輝達執行長黃仁勳：很樂意入股台企 業界認為這類廠商比較有可能

輝達近年接連入股諾基亞、Coherent、Lumentum等國際知名企業，以擴大其發展AI量能，談到輝達持續大手筆投資台灣之際，是否也將入股台灣公司，輝達執行長黃仁勳昨（27）日晚間透露，「未來如果有機會，我們會很樂意。」

黃仁勳昨天晚間宴請廣達（2382）公司高層，包括廣達董事長林百里、廣達執行副總楊麒令等皆出席，黃仁勳受訪釋出以上訊息。業界認為，輝達滿手現金，若入股台灣企業，應該會偏向目前供應緊缺的零組件供應商，或是長期合作、未來「非彼此不可」的夥伴，因此，代工廠也極有可能。

黃仁勳透露，與林百里等人餐敘，主要是慶祝雙方的合作夥伴關係，預期下半年雙邊合作行程將會非常忙碌，AI伺服器產出也可望創下歷史新高，因此想感謝廣達的幫忙與支持。

黃仁勳此言，透露對輝達全新Vera Rubin平台下半年量產出貨充滿信心。林百里席間雖並未受訪，但也和現場媒體微笑招手示意，透露對後市正向看待。

據了解，廣達與輝達合作關係相當密切，並透過輝達AI平台拿下北美CSP大廠的大筆AI伺服器大單，隨著當前主流AI伺服器GB300將轉換至全新世代的Vera Rubin，廣達也可望在今年第2季底及第3季初開始進入備貨潮，並成為廣達下半年的主要營運動能。

黃仁勳釋出輝達有意持續擴大對台投資、並一直強調台灣供應鏈夥伴的重要性之際，媒體詢問，輝達是否也會入股台灣公司？黃仁勳坦言：「我不記得我們（輝達）是否有入股任何公司，但這件事本身沒有什麼不對。」他提到，台灣有很多公司在各自領域都非常優秀。如果我們能持有它們的股權，對我們來說會是一種榮幸。

他說，「我們（輝達）目前沒有任何具體想法，也沒有任何計畫；但如果未來有機會投資一些公司，我們會很樂意。」

談到台積電（2330）下半年可能再漲價，黃仁勳指出，台積電是世界上最好的公司，「他們（台積電）做的事情非常困難，值得獲得他們所創造出的所有價值，也值得擁有他們現在的獲利。」我們（輝達）的工作，是運用台積電的技術，打造出客戶願意認可其價值的驚人產品。他強調，台積電可以非常成功，輝達也可以同時成功。