黃仁勳：輝達還有未公開驚喜新品 若有機會樂意投資台廠

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚出席代工廠廣達董事長林百里晚宴。黃仁勳會後受訪表示，今晚主要聊的是提升產能，下半年將會非常忙碌，「我們還有一個驚喜的新產品，目前還沒有告訴任何人」；如果有機會投資一些台灣公司，「我們會很樂意」，但目前沒有具體計畫。

歷經近3小時晚宴後，黃仁勳於晚間9時23分步出餐廳接受媒體採訪。他說，與林百里共進一頓很棒的晚餐，慶祝雙方的合作夥伴關係，也談到正在共同創造的、令人驚艷的未來。

黃仁勳表示，今晚主要聊的就是提升產能，因為今年下半年將會非常忙碌，包含Grace Blackwell、VeraRubin架構晶片平台，「而且我們還有一個令人驚喜的新產品（a surprise new product），目前還沒有告訴任何人」，預計日後再公布。

談到輝達台灣新總部落成後可容納4000人，黃仁勳坦言，台灣的土地非常貴，而且台北的土地稀缺，「如果我們有一棟可以容納4000人的建築，我們應該要讓4000位非常優秀的人才進駐。」

媒體追問台積電3奈米與2奈米處理器的產能吃緊，今年底可能面臨供不應求的狀況；黃仁勳表示，台積電是世界上最棒的公司，他們所做的事情極其困難，配得上所有他們創造出的價值，也配得上他們獲得的所有利潤。

黃仁勳強調，輝達的職責是利用台積電的技術，打造出讓客戶覺得有價值的驚人產品，「我認為台積電可以非常成功，同時輝達也能非常成功，兩者可以並存。」

被問到是否考慮入股台灣公司，黃仁勳說，「我不記得我們是否有要入股，但這樣做也沒有什麼不對」，台灣有許多公司在自身領域做得很好，若能擁有這些公司的股份將會是一種榮幸。不過，輝達目前沒有特定的投資對象，也沒有任何具體計畫，如果有機會投資一些公司，「我們會很樂意。」

針對即將到來的GTC Taipei活動，黃仁勳表示，他有很多內容要在主題演講上發表，必須好好準備。輝達有很多重大消息要宣布，也有很多合作夥伴要感謝，還有大量業務需要規劃，「今年下半年將會是輝達歷史上規模最大的半年，也會是台灣歷史上規模最大的半年」。