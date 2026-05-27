黃仁勳：今年下半年將是輝達及台灣史上最大的一個下半年

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日釋出重磅訊號，預告即將登場的GTC將有重大宣布，並直言今年下半年將是「NVIDIA史上最大的一個下半年，也會是台灣史上最大的一個下半年」，凸顯AI需求持續升溫下，輝達與台灣供應鏈的連動將進一步放大。

黃仁勳表示，接下來將全力準備GTC主題演講，屆時將會有重大宣布。他並強調，輝達下半年業務動能將進一步放大，對台灣供應鏈也將是極為關鍵的一個下半年。

對於輝達台灣新據點Constellation可容納4,000人，是否代表實際徵才目標，黃仁勳表示，台灣房地產昂貴、台北空間稀缺，「如果我們有一棟可以容納4,000人的大樓，那就應該用4,000名了不起的人才把它填滿。」

黃仁勳今日在台北出席輝達台灣總部啟動活動時指出，輝達在台灣一年支出已從四、五年前約100億至150億美元，提升到1,000億美元，未來並將邁向每年1,500億美元；新台灣總部預計今年動工、2030年啟用，規劃可容納 4,000名員工。

面對台積電（2330）可能持續調漲價格、輝達是否會承壓，黃仁勳表示，台積電是世界上最好的公司，所做的事情極其困難，值得獲得所創造出的價值與利潤；輝達的任務，則是運用台積電技術，打造客戶願意認可價值的驚人產品。黃仁勳並強調，台積電可以非常成功，輝達也可以同時成功。在AI（人工智慧）晶片需求強勁、先進製程產能稀缺的情況下，輝達並未將台積電漲價視為單純成本壓力，而是把台積電技術視為支撐輝達產品競爭力的核心基礎。

至於市場關心輝達是否將入股台灣供應鏈，黃仁勳並未否認未來可能性。他表示，目前沒有具體想法或計畫，但台灣有許多公司在各自領域非常優秀，若能持有它們的股權，對輝達而言會是一種榮幸；未來若有機會投資一些公司，輝達會很樂意。