黃仁勳喊話終於來電了 北市與台電達共識、決採這方案解決北士科用電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日多次喊話要有更多的電，台北市政府對於輝達總部北市科用電也有解方了。台北市政府27日與台電協商達共識，將同意採台電建議折衷方案，改採僅開挖地下1層設置變壓器方案，其餘設備設置於地面層，工期約6-7年，兼顧供電穩定、工程安全及建設時程，並將同步推動臨時變電所建置，提前支應北士科新增用電需求。

經濟部傍晚發文以「產業及國家之幸」形容台北市與台電共識。經濟部表示，電力建設關乎台灣產業發展，需要各界攜手支持。台北市政府吸取松湖變電所的前車之鑑，終於了解變電所的重要，從善如流、積極調整原有的「9年全地下化方案」，雖然不是台電的「5年方案」，但最後採取台電所提「部分地下化方案」，工期縮為6-7年，避免文林變電所變成松湖變電站第二，實為產業及國家之幸。

台電說明，北士科用電需求快速成長，台電第一時間提出電網建設需求。台電指出，2025年5月19日輝達宣布於北士科設置海外總部，帶動AI及高科技產業進駐及用電需求快速增加。台電有鑑於北士科未來新增用電需求，於同年5月26日即函請台北市政府協助提供變電所用地，以推動文林變電所及相關電網設施興建，提前布局電網建設，確保產業發展可與電網建設同步到位。

台電表示，針對文林變電所興建，原先台電所提5年工期方案遲未能與市府達成共識，但若採取市府要求之全地下化變電所規劃，需開挖地下5層以設置設備，施工期程長達9年無法符合供電需求，同時也會提高施工及日後營運風險。

台電表示，因此，考量基地緊鄰河堤、地下水位高及地質條件等因素，且基於供電安全及供電時程，台電調整5年方案提出「變壓器地下型變電所」規劃，改採僅開挖地下1層設置變壓器方案，其餘設備設置於地面層，工期約6至7年，兼顧供電穩定、工程安全及建設時程，並將同步推動臨時變電所建置，提前支應北士科新增用電需求，台電提出兼顧供電安全與時程新方案。

台電表示，一年來積極與市府溝通，十分樂見今日會議共識能回歸工程專業，並採納台電方案，同時也要感謝市府積極承諾協助後續行政作業推動。台電強調，將持續依專業評估推動短、中、長期電網建設，確保北士科供電穩定無虞。