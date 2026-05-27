林百里設宴款待 黃仁勳：台灣合作夥伴已達150家

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚出席代工廠廣達董事長林百里的晚宴，黃仁勳受訪時表示，今晚主要是慶祝雙方的合作夥伴關係，並透露下半年將非常忙碌。他也強調，輝達已投資許多優秀的台灣公司，已經有150個合作夥伴。

林百里於晚間6時13分抵達餐廳門口，向現場大批守候媒體揮手致意，未接受採訪即進入餐廳。廣達副董事長梁次震、廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令稍早已先抵達餐廳。

黃仁勳兒子黃勝斌、女兒黃敏珊於晚間6時26分到場，由楊麒令親自接待。緊接著黃仁勳座車於6時30分抵達，他下車後先幫現場粉絲簽名，隨即接受媒體採訪。

黃仁勳說，今晚來和林百里一起吃晚餐，「他已經約了我好多次了」，今晚是為了慶祝雙方的合作夥伴關係，「我們在下半年的表現將會非常忙碌，而且產量也會達到創紀錄的水準」，因此他想感謝廣達所有的幫助與支持，他的家人也都在這裡，今晚要一起享用一頓美好的晚餐。

媒體提問，台灣合作夥伴是否可能成為輝達下次私募或股權投資的對象；黃仁勳表示，輝達已經投資了許多台灣公司，「台灣的公司都非常棒」。

談起GTC技術大會重返台北，黃仁勳說，他每年都會來台灣參加台北國際電腦展（COMPUTEX），輝達的合作夥伴關係以及台灣業務，在這些年來都有了顯著的成長。

他回想，許多年前輝達大約只有10個合作夥伴，約5年前可能增加到50個，而現在輝達已經有150個合作夥伴，「所以，能和我們的生態系夥伴一起慶祝，是一件很好的事。」

被問到是否有計畫往台灣南部發展，黃仁勳直言，「那一定會很棒」，也許應該把COMPUTEX移到南部去舉辦，改變一下，這會是很好的主意。