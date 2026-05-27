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影／黃仁勳與林百里餐敘地點曝光 妻子女兒一同出席
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天上午召開輝達台灣員工大會，馬不停蹄的他行程滿檔，繼昨天晚上和台積電董事長魏哲家餐敘後，今晚的餐敘主角是廣達董事長林百里，地點在台北國賓大飯店中餐廳。
包括黃仁勳妻子洛麗（Lori Mills）與擔任 NVIDIA 實體人工智慧平台產品與技術行銷資深總監的女兒黃敏珊（Madison Huang）都出席晚宴，黃仁勳也在進場前與周遭粉絲寒喧並接受媒體訪問。
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