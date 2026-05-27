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行程滿檔！黃仁勳與林百里今晚相約「這家餐廳」 妻子女兒也出席

曾幫他站台…「阿忠布袋戲」阿忠師驚傳病逝 陳水扁親留言回應

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影／黃仁勳與林百里餐敘地點曝光 妻子女兒一同出席

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）今天晚上和廣達董事長林百里，在台北國賓大飯店中餐廳餐敘，廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令（左）出面接待。記者胡經周／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）今天晚上和廣達董事長林百里，在台北國賓大飯店中餐廳餐敘，廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令（左）出面接待。記者胡經周／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天上午召開輝達台灣員工大會，馬不停蹄的他行程滿檔，繼昨天晚上和台積電董事長魏哲家餐敘後，今晚的餐敘主角是廣達董事長林百里，地點在台北國賓大飯店中餐廳。

包括黃仁勳妻子洛麗（Lori Mills）與擔任 NVIDIA 實體人工智慧平台產品與技術行銷資深總監的女兒黃敏珊（Madison Huang）都出席晚宴，黃仁勳也在進場前與周遭粉絲寒喧並接受媒體訪問。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚上和廣達董事長林百里，在台北國賓大飯店中餐廳餐敘，擔任 NVIDIA 實體人工智慧平台產品與技術行銷資深總監的女兒黃敏珊（Madison Huang，右）出席。記者胡經周／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚上和廣達董事長林百里，在台北國賓大飯店中餐廳餐敘，擔任 NVIDIA 實體人工智慧平台產品與技術行銷資深總監的女兒黃敏珊（Madison Huang，右）出席。記者胡經周／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚上和廣達董事長林百里（圖），在台北國賓大飯店中餐廳餐敘。記者胡經周／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚上和廣達董事長林百里（圖），在台北國賓大飯店中餐廳餐敘。記者胡經周／攝影

黃仁勳 林百里 魏哲家

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