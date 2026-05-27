黃仁勳霸氣宣示：輝達三、五年後的市值 將遠高於現在水準

晶片大廠輝達（NVIDIA）27日在其台灣新總部預定地、也就是北士科T17、T18基地舉行台灣員工大會，該公司執行長黃仁勳在回答員工提問時，信心滿滿地強調，輝達在三、五年後的市值，將會遠高於現在的水準。

輝達事先收集員工提問，其中有員工想知道黃仁勳如何看輝達未來3到5年的市值預估，他也開玩笑回應，這問題實在很具體，且可能跟某人的投資時程有關，而其答案則是將會遠高於現在的水準。這句話也引來現場員工們的大量掌聲。

黃仁勳認為，輝達目標是開創出能由其以獨特方式提供服務的市場，也是唯一一家從GPU起家的公司。大家看到其因為提供晶片而市值高漲，就也想效法投入打造晶片，但那已是多年前的事，現在輝達正幫助世界建置AI基礎建設。

輝達與台灣供應鏈關係深厚，黃仁勳表示，他在三、四年前就曾提及台灣與生態系的重要性，而且輝達要投資台灣，現在大家都知道他所言不假。

黃仁勳指出，就在四、五年前，輝達每年在台灣的投資約100億至150億美元左右，而如今該公司每年在台灣的投資已達1,000億美元，甚至將邁向1,500億美元。單是一家公司投入的1,500億美元，就將在這裡促進發展出一個令人驚嘆的生態系。就在幾天後的GTC Taipei大會上，大家將會看到所有協助輝達實現夢想的合作夥伴。

「台灣，正是這場AI革命的震央。」黃仁勳強調，看看台北各處密布的起重機數量，台灣絕對在蓬勃發展。這裡是晶片的來源，也是封裝所在地，更是系統的製造地與AI超級電腦的誕生地。輝達在台灣擁有的合作夥伴數量，著實令人驚嘆。