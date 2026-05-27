快訊

警政署專員淪鍾文智「私家偵探」 涉洩密羈押禁見…檢調續追金流

行程滿檔！黃仁勳與林百里今晚相約「這家餐廳」 妻子女兒也出席

曾幫他站台…「阿忠布袋戲」阿忠師驚傳病逝 陳水扁親留言回應

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳霸氣宣示：輝達三、五年後的市值 將遠高於現在水準

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達舉行台灣員工大會，執行長黃仁勳現身與員工互動。記者林伯東／攝影
輝達舉行台灣員工大會，執行長黃仁勳現身與員工互動。記者林伯東／攝影

晶片大廠輝達NVIDIA）27日在其台灣新總部預定地、也就是北士科T17、T18基地舉行台灣員工大會，該公司執行長黃仁勳在回答員工提問時，信心滿滿地強調，輝達在三、五年後的市值，將會遠高於現在的水準。

輝達事先收集員工提問，其中有員工想知道黃仁勳如何看輝達未來3到5年的市值預估，他也開玩笑回應，這問題實在很具體，且可能跟某人的投資時程有關，而其答案則是將會遠高於現在的水準。這句話也引來現場員工們的大量掌聲。

黃仁勳認為，輝達目標是開創出能由其以獨特方式提供服務的市場，也是唯一一家從GPU起家的公司。大家看到其因為提供晶片而市值高漲，就也想效法投入打造晶片，但那已是多年前的事，現在輝達正幫助世界建置AI基礎建設。

輝達與台灣供應鏈關係深厚，黃仁勳表示，他在三、四年前就曾提及台灣與生態系的重要性，而且輝達要投資台灣，現在大家都知道他所言不假。

黃仁勳指出，就在四、五年前，輝達每年在台灣的投資約100億至150億美元左右，而如今該公司每年在台灣的投資已達1,000億美元，甚至將邁向1,500億美元。單是一家公司投入的1,500億美元，就將在這裡促進發展出一個令人驚嘆的生態系。就在幾天後的GTC Taipei大會上，大家將會看到所有協助輝達實現夢想的合作夥伴。

「台灣，正是這場AI革命的震央。」黃仁勳強調，看看台北各處密布的起重機數量，台灣絕對在蓬勃發展。這裡是晶片的來源，也是封裝所在地，更是系統的製造地與AI超級電腦的誕生地。輝達在台灣擁有的合作夥伴數量，著實令人驚嘆。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

延伸閱讀

黃仁勳：輝達在台灣每年投資 邁向1,500億美元

黃仁勳：台灣是AI革命震央 輝達年採購上看1500億美元 籲台增電力供應

明天與黃仁勳談什麼？ 蔣萬安：北市AI科技業發展成群聚「生態系」

輝達北士科辦員工大會 蔣萬安贈「台北市市鑰」給黃仁勳

相關新聞

跟著AI教父吃！ 黃仁勳2026美食地圖公開：「三六食府、春韭」私廚必點菜單一次看

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的2026年訪台美食清單再度更新！除了接地氣的夜市烤玉米，他更親自造訪了「三六食府」與「春韭」等知名台菜私廚，所到之處皆引發一波「跟著AI教父吃」的朝聖熱潮。

黃仁勳愛店發炒麵展親和力 下一秒千萬「邁巴赫」違停慘吃紅單

輝達執行長黃仁勳旋風來台魅力無法擋！26日晚間，他現身台北知名餐廳「三六食府」與台積電董座魏哲家共進晚餐。

黃仁勳霸氣宣示：輝達三、五年後的市值 將遠高於現在水準

晶片大廠輝達（NVIDIA）27日在其台灣新總部預定地、也就是北士科T17、T18基地舉行台灣員工大會，該公司執行長黃仁勳在回答員工提問時，信心滿滿地強調，輝達在三、五年後的市值，將會遠高於現在的水準。

黃仁勳喊話台灣需要更多電力 經濟部：2034年前不會供電不足

台灣積極發展AI，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳認為，台灣需要更多電力。對此，經濟部長龔明鑫今天表示，每年都會對能源做滾動式檢討，至少2032年、甚至2034年都不會有電力不足的問題，若輝達有北士科以外計畫，也盡快讓經濟部知道。

輝達揭「光速」管理哲學挑戰物理極限 黃仁勳：日式改善文化已不夠

輝達（NVIDIA）是世界AI算力晶片的最大供應商，但員工仍會擔心被AI取代工作？

林百里設宴款待 黃仁勳：台灣合作夥伴已達150家

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚出席代工廠廣達董事長林百里的晚宴，黃仁勳受訪時表示，今晚主要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。