輝達揭「光速」管理哲學挑戰物理極限 黃仁勳：日式改善文化已不夠

輝達（NVIDIA）是世界AI算力晶片的最大供應商，但員工仍會擔心被AI取代工作？

輝達董事長黃仁勳27日出席台灣員工大會，面對面向數百名員工回答提問，結果員工提問中至少3個以上問題是關於AI是否取代工作、人類終極價值等問題，黃仁勳表示，人的工作由許多任務組成，AI將會讓人更忙碌，他也否定許多企業的「持續改善」法則，認為在創新跟科技世界裡，應該找出物理法則極限並朝此方向努力。

輝達的企業文化以效率跟追求極致著稱，有員工對「光速工作任務」感到疑惑，提出如何管理品質的提問，對此黃仁勳指出，他在30多歲很年輕的時候，就在思考「什麼是夠好？」他坦言很多同業的目標都是：比輝達好一點，如果輝達宣布18，他們就回去加一點設定目標20，他也開玩笑說，他知道在GTC的簡報都會被同行拿回去＋2。

但他坦言，這模式是在找追尋的對象，但如果一直看別人，如何設定自己的標準？人不可能永遠都在跟別人比較，因此他很早就思考該建立一種文化，就是追求一些無人做過的努力抱負，但因此沒有人可以比較，他就思考：不如跟光速Light Speed比較！

他指出，光速不單純只是速度，它是物理定律極限，無法超越它。所以管理上，他會想知道，在流量、頻寬、能量、功耗、成本上的光速極限（物理極限）是什麼，支配事物極限的物理定律是什麼？這就是輝達的標準。

他指出，當人們看到光速這兩詞時，很容易從字面上看到速度，這頗讓人遺憾，其實對輝達而言，光速概念是一種物理定律，需要將每一個決定抽絲剝繭探究物理極限是什麼？

所以，他不接受藉口是：我們過去就是這麼做的，花了37天。他聽到這個資訊，會想知該如何變得更好？黃仁勳指出，有些公司會思考下次朝36天或35天持續改善就好，這對很多人來說是很好的實踐，持續改善也是很不錯的人生哲學，過去日本人與其公司的品質系統都完美實踐這個概念。

但他認為，在創新與科技的世界裡，持續改善是不夠的，必須從理論上問「能有多好」開始，因此他開會從不被某件事需要多少天所侷限，會想知道光速極限到底是多少去研究，答案往往會很跳躍，可能從原以為的63天變只要7天，而有了終極目標，就能找到輝達的機會，因為團隊可以知道還能做更多。

對於許多企業文化選擇「持續優化」，黃仁勳的看法是：如果我跟你說需要63天，而你最好能做到62天，這幾乎不值得你花費力氣，但如果潛力是7天，你就會感到非常興奮。

他開玩笑說，糟糕！我現在不斷地在教我們的競爭對手關於我們文化的這一面，但他不擔心，知道跟實際去實踐是完全兩回事，這攸關執行的品質，不只關乎速度，而是關於理解物理定律的極限。

有許多員工問黃仁勳關於AI取代人類工作的問題，對此，黃仁勳很感到訝異，他指出，人的工作是由許許多多任務組成的，而這些任務很難在短時間內完全被自動化，這需要很長、很長的時間。

他指出，回顧過去一路有PC革命、手機革命，都改變了每個人的工作職涯，現在大家隨時都能獲取資訊，真的可以一天24小時都在工作，現在自動化程度比以往都高，但大家比以往任何時候都還要忙。

他相信AI也會帶來同樣的結果，很不幸的，未來大家可能會比現在還要忙，但也更有可能工作會變得更有目標跟意義，能夠獲得提升，不再需要去做那些枯燥乏味的任務，但有些工變得沒那麼重要，有些工作會變得完全不必要，但同時也會創造出一大批全新的工作。

對於矽谷到台灣科技圈吹起的裁員憂慮，黃仁勳則站在反方，他認為AI並不是導致企業裁員的原因，用AI才能避免裁員、讓企業能更加成功。