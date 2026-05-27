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行程滿檔！黃仁勳與林百里今晚相約「這家餐廳」 妻子女兒也出席

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跟著AI教父吃！ 黃仁勳2026美食地圖公開：「三六食府、春韭」私廚必點菜單一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
近期熱搜度爆表的「三六食府」，黃仁勳不僅3度造訪，更在此宴請台積電總裁魏哲家。記者曾原信／攝影
近期熱搜度爆表的「三六食府」，黃仁勳不僅3度造訪，更在此宴請台積電總裁魏哲家。記者曾原信／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的2026年訪台美食清單再度更新！除了接地氣的夜市烤玉米，他更親自造訪了「三六食府」與「春韭」等知名台菜私廚，所到之處皆引發一波「跟著AI教父吃」的朝聖熱潮。想知道大老闆們都吃些什麼？以下為您整理這兩間人氣餐廳的必點精華。

近期熱搜度爆表的「三六食府」，黃仁勳不僅3度造訪，更在此宴請台積電總裁魏哲家。這間預約制餐廳由具備國宴資歷的主廚掌杓，以考驗火候與刀工的手路菜擄獲政商名流。菜單首推以10隻老母雞慢熬出濃郁膠質的「花雕砂鍋雞湯」，以及肉厚鮮嫩的「煙燻大白鯧」；此外，黃仁勳甚至將店內的「私房炒麵」打包分送給現場民眾與媒體，讓這道看似平凡的料理身價水漲船高。

另一家備受青睞的「春韭」，則是一間裝潢古色古香、充滿書畫古董的預約制無菜單私廚。主廚巧妙揉合川、粵、淮揚與台菜特色，包含台北101董事長賈永婕、奧運金牌王齊麟都是座上賓。來到這裡，絕不能錯過耗時15小時、使用共6隻雞與干貝、山藥等食材熬製的「黃金雞湯」，濃郁黏唇的口感被網友大讚「喝了會回神」。另外，包入M9澳洲和牛與爆漿起司的創意「和牛銀絲卷」，以及刀工精湛的清爽「鮮露豆腐絲」，也都是極具代表性的必嚐美饌。

想要朝聖這兩間AI教父的愛店，務必提早規劃！這兩家餐廳皆為完全預約制，幾乎不接受現場候位，建議至少提早1至3個月訂位，才能順利品嚐到頂級的台菜饗宴。

黃仁勳 餐廳

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