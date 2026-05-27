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輝達總部用電穩了！文林變電所拍板朝「地下化」 臨時變電所20個月完工

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
輝達落腳北士科，用電成為熱門議題，目前北市府與台電完成協調，拍板確定永久型變電所朝地下化邁進。本報資料照片
輝達落腳北士科，用電成為熱門議題，目前北市府與台電完成協調，拍板確定永久型變電所朝地下化邁進。本報資料照片

涉及到輝達總部、北士科用電的文林變電所議題，北市府今與台電完成協調，確定臨時變電所工期能於20個月內完成，永久型變電站定案為「變壓器地下型」，符合民國98年北士科都市計畫原則與現行趨勢。北市府說，將繼續積極提供行政協助、攜手中央推動相關工程進展。

產業局說明，市府感謝台電願意做出調整，將永久型變電站定案為「變壓器地下型」。而為了確保電力供給量能充裕，自從114年6月台電首次提出申請之後，包含交通局、產業局、公運處等跨局處就已與台電積極研議，雙方歷經超過7個版本的討論，已於今日確立短、中、長期解決方案。

產業局說，在短期以仙渡及百齡變電站跨區支援，預計116年底就能完成，屆時新增的供電量能，將能提前滿足興建工程的用電申請，而台電相關管線延伸工程將由產業局作為窗口，綜整並積極提供所需行政協助事項。

中期的臨時變電所，由產業局跨局處協調完成行政作業，而台電也表示工期能於20個月內，也就是輝達啟用北士科總部前完成，提供包含輝達與園區內其餘科專用地的廠商充裕電力。

至於長期的永久變電所，台電將市府反應納入考量，以「變壓器地下型」方案規劃設置，符合都市計畫原則，也避免地上型可能造成周遭校園電磁波干擾等疑慮。

北市府說明，市府一直秉持專業推動產業發展，民國98年公告實施的北士科都市計畫中已載明，將該交通用地規畫為「本計畫區所需之變電設施使用」並「以地下化設置為原則」；同時，北士科是以200年防洪頻率完成的高保護範圍，排水標準也高於台北市其他地區。

此外，由於變電所的用地為公運處所有，將供停車、公車調度、維護等，針對變電所使用面積部分，公運處長李昆振說，初步看來僅利用到綠廊、閒置用地，不會影響到既有的停車、調度等空間。

輝達 北士科 台電

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