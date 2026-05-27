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黃仁勳喊話台灣需要更多電力 經濟部：2034年前不會供電不足

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。圖／本報資料照片
經濟部長龔明鑫。圖／本報資料照片

台灣積極發展AI，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳認為，台灣需要更多電力。對此，經濟部龔明鑫今天表示，每年都會對能源做滾動式檢討，至少2032年、甚至2034年都不會有電力不足的問題，若輝達有北士科以外計畫，也盡快讓經濟部知道。

經濟部長龔明鑫下午出席「2026台灣產業併購與轉型論壇」前受訪表示，政府之所以有把握，是因為國內有重大建設、投資案通常會先跟台電聯絡，讓政府預做準備，包括台積電、美光等大廠都是如此，若輝達除了北士科總部之外，還有另外重大投資案，也儘快跟經濟部、台電聯繫。

輝達總部落腳北士科，但用電足夠與否、文林變電所興建都成關注焦點，龔明鑫表示，希望文林變電所能儘快確定，不要變成「松湖變電所」第二。

龔明鑫表示，輝達總部2029年總部啟用，因此一定要先蓋臨時變電所，只要台電與北市府地點選擇好就可以啟動，只要20個月就能完工，時間上一定來得及，至於長期來說，則希望文林變電所選址能儘快談好，若建地上型需時5年，地下化就要費時9年，大家一起努力。

黃仁勳 經濟部 龔明鑫

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