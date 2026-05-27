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與魏哲家餐敘傳插曲！黃仁勳發炒麵展親和力 下一秒千萬座車違停慘吃紅單

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黃仁勳愛店發炒麵展親和力 下一秒千萬「邁巴赫」違停慘吃紅單

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳下午前往三六食府餐敘，台北高溫炎熱，但黃仁勳下車時仍身著標誌夾克。記者曾原信／攝影
輝達執行長黃仁勳下午前往三六食府餐敘，台北高溫炎熱，但黃仁勳下車時仍身著標誌夾克。記者曾原信／攝影

輝達執行長黃仁勳旋風來台魅力無法擋！26日晚間，他現身台北知名餐廳「三六食府」與台積電董座魏哲家共進晚餐。面對門外熱情守候的粉絲與媒體，黃仁勳親自帶著一整籃炒麵走到店外逐一發送，作風相當親民。不過現場卻發生了一段小插曲，他乘坐的千萬級「邁巴赫」休旅車因大剌剌停在紅線上，慘遭民眾檢舉。

轄區警方在傍晚6點多接獲報案，指稱有兩輛汽車違規停放影響其他車輛通行。員警抵達現場了解後，才發現違停的車輛正是黃仁勳所搭乘的Mercedes-Maybach GLS 600。畫面中可見，警方依法上前要求駕駛搖下車窗受檢，並對該輛千萬豪車及後方另一輛隨行車雙雙開出罰單。

「AI教父」黃仁勳每回造訪台灣，無論是逛夜市或參與公開行程，總會吸引大批民眾以追星模式圍觀。這次現身愛店，請吃炒麵的舉動引發熱烈迴響，沒想到場外的違停事件也同樣吸睛。

雖然紅線違停依法僅開罰300到600元，相較於千萬車價根本是九牛一毛，但因為黃仁勳的超高人氣與周邊車流，這段違停吃紅單的插曲，意外成為外界討論焦點，也替這趟訪台之旅留下一段另類花絮。

輝達執行長黃仁勳晚間於三六食府用餐，座車被警察開了罰單。記者曾原信／攝影
輝達執行長黃仁勳晚間於三六食府用餐，座車被警察開了罰單。記者曾原信／攝影

輝達執行長黃仁勳昨天前往三六食府餐敘時，所搭乘的Mercedes-Maybach GLS 600及後方另一輛隨行車雙雙被警方開出罰單。記者曾原信／攝影
輝達執行長黃仁勳昨天前往三六食府餐敘時，所搭乘的Mercedes-Maybach GLS 600及後方另一輛隨行車雙雙被警方開出罰單。記者曾原信／攝影

輝達 黃仁勳 豪車 違停

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