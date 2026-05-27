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黃仁勳：輝達對台供應鏈年支出達1,500億美元 台灣員工將衝4000人

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。法新社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。法新社

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達NVIDIA）執行長黃仁勳27日表示，輝達每年花在「AI革命核心」台灣供應鏈夥伴的支出，上看1,500億美元，是三到四年前的十倍，輝達也計劃提高台灣的員工人數到4,000人。

黃仁勳在台北的輝達員工大會表示，「台灣是AI革命的中心，是晶片與封裝的來源地，也是系統的生產地，是AI超級電腦的創造地，我們在台灣這裡攜手的合作夥伴數量很不可思議」，「你能從股價看到他們的表現傑出，他們都很高興，我還沒碰到任何一位感到不開心的執行長，而要讓台灣（企業）執行長開心，並不容易」

他說，輝達約三到四年前，每年花在台灣的支出約100億-150億美元，他也長期都在討論台灣的潛力，「我是正確的」，「台灣正繁盛發展，而且台灣繁盛發展也很合理」，「現在，我們每年花在台灣的支出是1,000億-1,500億美元」，「光是來自一家公司的1,500億美元，就將助長這裡不可思議的生態系」發展。

黃仁勳也向輝達員工表示，AI將不會導致大規模裁員，「AI不是我們將會裁員的理由，而是我們要避免財源的方式，讓我們能更加成功」，「各位將不會因為AI而失去工作，你們反而會因為使用AI的其他人，而失去工作」，「工作數量將會增加，但你們必須使用AI…我們用愈多AI，就愈有生產力，就聘僱愈多人」。

他說，基於台灣的關鍵供應鏈角色，輝達的台灣員工有許多機會可探索，「我們幾乎在台灣這裡從事所有事務」，「我們從事設計晶片，我們從事軟體工程，我們從事機器人工程，我們從事AI，我們有研究、有系統、有晶片、有軟體，擁有所有事物」，台灣有「如此之多新成立的AI新創公司，如此之多的機會」。

他說，在台灣總部落成後，輝達的台灣員工人數將從目前的1,000人提高到4,000人，但是台灣的能源議題應該是優先要務」，「我們需要能源…我們需要電力」。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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