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輝達執行長黃仁勳：善用 AI、請教 AI

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者林伯東／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者林伯東／攝影

身為AI霸主，輝達執行長黃仁勳今日在員工大會上對員工喊話，不必擔心被AI取代，真正需要擔心的是，可能會被那些善用AI的人所取代。現在每個人都可以使用電腦，如果不知道如何使用AI，就請教AI，那麼AI就會一步一步地解釋使用方法。如果不知道該如何向AI提問，可以直接告訴AI關於不知道該如何提問的情況，AI 能夠提供幫助。

黃仁勳提到，大家正在創造未來，因此需要投入大量研發資金，但可以在發明、探索、投資未來、投資研發，及投資具有企圖心的想法時，同時仍然保持獲利。 可以成為世界上最賺錢的公司，同時也慷慨地對待所有生態系合作夥伴，並希望他們也取得成功與獲利。

黃仁勳說，希望輝達能明智地運用AI。至於AI發展是否會導致裁員的問題，他的回答是「如果公司不採用AI，那麼裁員將是不可避免」。公司需要採用AI，需要自動化，需要提高公司效率，需要有更遠大的目標，並且同時實現這些目標。因此，AI並不是導致裁員的原因，而是應對這些情況的方法，以便能夠取得更大的成功。

黃仁勳強調，AI是最容易使用的技術之一，這是AI一個非常重要的面向，這也將是彌合科技鴻溝的最佳機會，所有人都能從技術發展中獲益。在社會中仍有一些人，是被技術發展所拋棄，現在可以幫助他們融入。

輝達 黃仁勳

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