蔣萬安贈「台北市市鑰」 黃仁勳妙回：我拿了它 可以開任何盒子了

台北市長蔣萬安今日在向輝達（NVIDIA）員工大會壓軸上台，贈送執行長黃仁勳一把象徵城市最高禮遇的「台北市市鑰」，宣示歡迎輝達深化在台布局，並強調台北正成為輝達的新家，期待攜手推動下一世代AI創新發展。黃仁勳一打開後，也展現一貫幽默、逗趣地說：「門在哪？隨即又接著說，我拿了它，將來可以打開任何的盒子了？！」現場聞訊大笑。

蔣萬安致詞時表示，台北不只是歡迎NVIDIA，而是將成為輝達新的重要基地。他指出，AI產業正快速改變全球科技版圖，而台北希望在這波創新浪潮中與輝達攜手前進。「我想贈送您台北市的鑰匙，因為台北不只是歡迎NVIDIA，台北正成為NVIDIA的新家。」

黃仁勳接過禮物後幽默回應：「門在哪裡？」引發現場笑聲。蔣萬安隨即接話表示，這不是普通鑰匙，而是「Powered by accelerated computing」，象徵這把鑰匙能打開所有機會之門。黃仁勳也幽默地說：「我拿了它，將來可以打開任何的盒子了！」

除了市鑰外，蔣萬安也準備個人化禮物——一幅親筆書寫的傳統書法卷軸，上題「日月同輝，飛黃騰達」。蔣萬安解釋，「日月同輝」象徵輝達光芒如日月般照耀全球、晝夜不息；「飛黃騰達」則寓意企業蓬勃發展、持續高飛。其中更巧妙藏有雙關語——最後兩字「輝達」正是NVIDIA中文名稱，而「黃」字則呼應黃仁勳姓氏，展現高度巧思與個人誠意。黃仁勳接下禮物後頻頻稱讚「太美了（beautiful）」，並向蔣萬安致謝。

黃仁勳表示，台灣一直都是輝達的重要基地，更是公司發展旅程中不可或缺的一部分。「台灣一直、一直都是我們的家（Taiwan has always been our home）。」

他指出，輝達長年與台灣供應鏈緊密合作，從晶片製造、先進封裝、系統整合到AI基礎設施建設，台灣都是核心所在。「這裡幾乎是我們所有業務的核心（epicenter of almost everything we do）。」

黃仁勳強調，台灣不只是供應鏈中心，更是輝達AI戰略的重要起點。多年來，台灣社會、合作夥伴與政府對輝達及其家人、員工都給予極高支持與友善對待，讓他深感榮幸與感激。

談及未來布局，黃仁勳也首度明確表態，對於台灣新據點建設進程高度期待。「我已經迫不及待想要動工（I can’t wait to break ground）。」他隨後再度以招牌幽默補充：「我們唯一想打破的東西，就是動土（break ground）。」

黃仁勳並期待未來新據點落成後，再度邀請蔣萬安回訪。蔣萬安最後也預祝輝達即將展開的GTC Taipei活動圓滿成功，並強調台北將持續支持AI產業發展。