快訊

更長更窄！iPhone 18 Pro系列傳機身比例大改 照片曝光

丁學文專欄／政經局勢逆轉 各國央行觀望情非得已

轟動全台的傳奇女伶！「派娜娜」跨越文化的人生故事

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安贈「台北市市鑰」 黃仁勳妙回：我拿了它 可以開任何盒子了

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台灣NVIDIA Constellation專案正式啟動，上午在北投士林科技園區T17、T18預定地舉辦NVIDIA台灣員工大會。台北市長蔣萬安（右）送給NVIDIA執行長黃仁勳（左）「台北市市鑰」，代表「台北就是輝達的家」，同時共同開啟一個新的世代。記者林伯東／攝影
台灣NVIDIA Constellation專案正式啟動，上午在北投士林科技園區T17、T18預定地舉辦NVIDIA台灣員工大會。台北市長蔣萬安（右）送給NVIDIA執行長黃仁勳（左）「台北市市鑰」，代表「台北就是輝達的家」，同時共同開啟一個新的世代。記者林伯東／攝影

台北市長蔣萬安今日在向輝達（NVIDIA）員工大會壓軸上台，贈送執行長黃仁勳一把象徵城市最高禮遇的「台北市市鑰」，宣示歡迎輝達深化在台布局，並強調台北正成為輝達的新家，期待攜手推動下一世代AI創新發展。黃仁勳一打開後，也展現一貫幽默、逗趣地說：「門在哪？隨即又接著說，我拿了它，將來可以打開任何的盒子了？！」現場聞訊大笑。

蔣萬安致詞時表示，台北不只是歡迎NVIDIA，而是將成為輝達新的重要基地。他指出，AI產業正快速改變全球科技版圖，而台北希望在這波創新浪潮中與輝達攜手前進。「我想贈送您台北市的鑰匙，因為台北不只是歡迎NVIDIA，台北正成為NVIDIA的新家。」

黃仁勳接過禮物後幽默回應：「門在哪裡？」引發現場笑聲。蔣萬安隨即接話表示，這不是普通鑰匙，而是「Powered by accelerated computing」，象徵這把鑰匙能打開所有機會之門。黃仁勳也幽默地說：「我拿了它，將來可以打開任何的盒子了！」

除了市鑰外，蔣萬安也準備個人化禮物——一幅親筆書寫的傳統書法卷軸，上題「日月同輝，飛黃騰達」。蔣萬安解釋，「日月同輝」象徵輝達光芒如日月般照耀全球、晝夜不息；「飛黃騰達」則寓意企業蓬勃發展、持續高飛。其中更巧妙藏有雙關語——最後兩字「輝達」正是NVIDIA中文名稱，而「黃」字則呼應黃仁勳姓氏，展現高度巧思與個人誠意。黃仁勳接下禮物後頻頻稱讚「太美了（beautiful）」，並向蔣萬安致謝。

黃仁勳表示，台灣一直都是輝達的重要基地，更是公司發展旅程中不可或缺的一部分。「台灣一直、一直都是我們的家（Taiwan has always been our home）。」

他指出，輝達長年與台灣供應鏈緊密合作，從晶片製造、先進封裝、系統整合到AI基礎設施建設，台灣都是核心所在。「這裡幾乎是我們所有業務的核心（epicenter of almost everything we do）。」

黃仁勳強調，台灣不只是供應鏈中心，更是輝達AI戰略的重要起點。多年來，台灣社會、合作夥伴與政府對輝達及其家人、員工都給予極高支持與友善對待，讓他深感榮幸與感激。

談及未來布局，黃仁勳也首度明確表態，對於台灣新據點建設進程高度期待。「我已經迫不及待想要動工（I can’t wait to break ground）。」他隨後再度以招牌幽默補充：「我們唯一想打破的東西，就是動土（break ground）。」

黃仁勳並期待未來新據點落成後，再度邀請蔣萬安回訪。蔣萬安最後也預祝輝達即將展開的GTC Taipei活動圓滿成功，並強調台北將持續支持AI產業發展。

蔣萬安也準備個人化禮物——一幅親筆書寫的傳統書法卷軸，上題「日月同輝，飛黃騰達」。記者林伯東／攝影
蔣萬安也準備個人化禮物——一幅親筆書寫的傳統書法卷軸，上題「日月同輝，飛黃騰達」。記者林伯東／攝影

黃仁勳 蔣萬安 台北

延伸閱讀

影／與輝達黃仁勳同台將送「市鑰」 蔣萬安：另外一個禮物我先賣個關子

明天與黃仁勳談什麼？ 蔣萬安：北市AI科技業發展成群聚「生態系」

黃仁勳揭輝達總部設計哲學：透明、零等待、全球複製 成企業文化地標

黃仁勳：Vera 將是台灣供應商史上最大規模產品 台鏈下半年會很忙

相關新聞

黃仁勳揭輝達管理哲學：別只比競爭對手 要以「光速」物理極限為標準

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日在北土科員工大會致詞時，闡進其核心管理哲學。他直言，企業若只是盯著競爭對手做「持續改善」，已不足以在AI時代勝出，真正的標準應是回歸物理極限，也就是所謂的「光速原則（Speed of Light）」；同時，他也對內部員工流動與人才發展提出看法，強調主管的責任是創造條件，讓人才能在公司內完成一生最重要的工作，而不是逼員工向外尋找機會。

蔣萬安贈「台北市市鑰」 黃仁勳妙回：我拿了它 可以開任何盒子了

台北市長蔣萬安今日在向輝達（NVIDIA）員工大會壓軸上台，贈送執行長黃仁勳一把象徵城市最高禮遇的「台北市市鑰」，宣示歡迎輝達深化在台布局，並強調台北正成為輝達的新家，期待攜手推動下一世代AI創新發展。黃仁勳一打開後，也展現一貫幽默、逗趣地說：「門在哪？隨即又接著說，我拿了它，將來可以打開任何的盒子了？！」現場聞訊大笑。

黃仁勳把北士科員工大會變驚喜歡樂會 大方送給新婚員工香檳王

輝達 (NVDA） 今 (27) 日於北士科 T17、T18 基地舉辦台灣員工大會，現場包括員工及媒體擠進上千人與會，台北市長蔣萬安也應邀出席。輝達執行長黃仁勳一出場便展現親民作風，拿了一整袋乳液作為出場伴手禮分送員工，現場並送出四位近期結婚員工驚喜禮物祝賀，其中包含俗稱「香檳王」的 Dom Pérignon，市價達數萬元。

黃仁勳：台灣是AI革命震央 輝達年採購上看1500億美元 籲台增電力供應

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在北士科的員工大會致詞表示，輝達在台布局、AI發展與企業策略發表談話，直言台灣已成為全球AI革命核心，輝達每年在台採購與合作規模，已從數年前的100億至150億美元，大幅躍升至目前約1000億美元，並將進一步上看1500億美元，顯示台灣在AI供應鏈中的戰略地位快速提升。

黃仁勳：輝達對台供應鏈年支出達1,500億美元 台灣員工將衝4000人

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日表示，輝達每年花在「AI革命核心」台灣供應鏈夥伴的支出，上看1,500億美元，是三到四年前的十倍，輝達也計劃提高台灣的員工人數到4,000人。

輝達執行長黃仁勳：善用 AI、請教 AI

身為AI霸主，輝達執行長黃仁勳今日在員工大會上對員工喊話，不必擔心被AI取代，真正需要擔心的是，可能會被那些善用AI的人所取代。現在每個人都可以使用電腦，如果不知道如何使用AI，就請教AI，那麼AI就會一步一步地解釋使用方法。如果不知道該如何向AI提問，可以直接告訴AI關於不知道該如何提問的情況，AI 能夠提供幫助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。