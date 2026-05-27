蔣萬安致贈台北市鑰 黃仁勳妙問「門在哪」

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天在台灣新總部預定地北士科T17、T18舉辦台灣員工大會，台北市長蔣萬安當面致贈市鑰，歡迎輝達把台北當成新家；黃仁勳收下時妙問，「門在哪裡呢」，隨後表示自己迫不及待看到台灣新總部動工。

蔣萬安致詞指出，全世界都在關注輝達如何塑造人工智慧（AI）的未來，今天台北市很自豪能成為這個未來的一部分。

接著蔣萬安向台上的黃仁勳說，「當朋友搬進新家時，我們絕不會空手而來」，他今天代表市府致贈2份禮物。其中之一是台北市鑰，不僅僅在歡迎輝達，也慶祝台北正在成為輝達的新家，相信輝達將在台北協助開啟下一個AI創新的新時代。

黃仁勳收下市鑰時打趣詢問，「門在哪裡呢」；蔣萬安表示，在見識過輝達繪圖處理器（GPU）的威力後，這把鑰匙可能是世界上第一把由加速運算驅動的市鑰。黃仁勳接著說，「既然如此，這把鑰匙將能打開每一扇門」。

蔣萬安準備的第二份禮物是他親手寫下的一幅書法卷軸，上面題字為「日月同輝，飛黃騰達」，象徵輝達的光芒日夜照亮著世界，並且步步高升。其中還藏有玄機，兩句話的最後一個字合起來就是輝達公司名稱，「黃」則是黃仁勳的姓。

黃仁勳收下禮物後指出，「台灣一直都是我們的家」，幾乎是輝達所做每一件事的中心，輝達所有合作夥伴都在這裡，「這是一個起點，是我們旅程的起點」，多年來台灣對他、他的家人和輝達員工都非常照顧。

黃仁勳說，迫不及待看到台灣新總部動工（breakground），「這是我們唯一想要打破（break）的東西」。