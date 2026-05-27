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黃仁勳：輝達在台灣每年投資 邁向1,500億美元
輝達（NVIDIA）於27日在台灣新總部預定地、北士科T17、T18舉行員工大會，該公司執行長黃仁勳表示，台灣正在蓬勃發展，四、五年前，輝達每年在台灣的投資約為100億至150億美元左右，而如今該公司每年在臺灣的投資已達到1,000億美元，甚至可能邁向1,500億美元，這些投入也推動台灣的生態系發展。
黃仁勳也說，目前輝達在台灣擁有約千名員工，而新總部可以容納4,000名員工。外界解讀，這代表未來輝達新總部還有再招3,000人的充裕辦公空間。
黃仁勳並指出，其台灣新總部將從今年底開始建設，預計2030年啟用。
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