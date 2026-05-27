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輝達北士科辦員工大會 蔣萬安贈「台北市市鑰」給黃仁勳
輝達（NVIDIA）上午在北士科T17、T18新總部預定地舉辦台灣員工大會，台北市長蔣萬安受邀出席，並贈送「台北市市鑰」給執行長黃仁勳，象徵「台北就是輝達的家」。
黃仁勳致詞時表示，台灣正處於AI革命核心，輝達每年在台投資已增至1000億至1500億美元，並強調未來AI發展需要更大量且穩定的電力支持，「AI員工需要的是電力」。黃仁勳直言能源成長對台灣GDP與產業革命至關重要。蔣萬安則表示，雙方將共同討論台北在AI產業中的角色，以及如何攜手開啟AI創新發展新時代。
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