快訊

「未成年交往」大翻盤！檢調還清白 金秀賢沉默1年發聲：一直遵守承諾

九合一風雲／劉櫂豪七度參選？綠營台東縣長整合拉警報

燒臘便當出包？金門33人腹瀉嘔吐 衛生局介入調查

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳把北士科員工大會變驚喜歡樂會 大方送給新婚員工香檳王

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳一出場便展現親民作風，拿了一整袋乳液作為出場伴手禮分送員工，現場並送出四位近期結婚員驚喜禮物祝賀。記者簡永祥／攝影
輝達執行長黃仁勳一出場便展現親民作風，拿了一整袋乳液作為出場伴手禮分送員工，現場並送出四位近期結婚員驚喜禮物祝賀。記者簡永祥／攝影

輝達 (NVDA） 今 (27) 日於北士科 T17、T18 基地舉辦台灣員工大會，現場包括員工及媒體擠進上千人與會，台北市長蔣萬安也應邀出席。輝達執行長黃仁勳一出場便展現親民作風，拿了一整袋乳液作為出場伴手禮分送員工，現場並送出四位近期結婚員工驚喜禮物祝賀，其中包含俗稱「香檳王」的 Dom Pérignon，市價達數萬元。

黃仁勳今日共送出兩瓶 Dom Pérignon 給兩組新婚員工。其中一名員工才剛前往奧利地布達佩斯度蜜月，也勾起黃仁勳與妻子 Lori 過去同遊布達佩斯的回憶，他還刻意說你們一定很有錢，；另一名新婚員工則在互動時提到，丈夫任職於聯發科 ，黃仁勳隨即幽默回應「怎麼沒有找輝達的員工」，引發全場哄堂大笑，也讓現場氣氛更加熱烈。

此次也是輝達台灣員工首度在北士科總部基地舉行員工大會，黃仁勳妻子 Lori 也現身力挺，黃仁勳的父母同樣到場支持，黃仁勳在演講時還特別以台語再說一次讓父母知道，也說日後他回來要多說國語。

蔣萬安今日比黃仁勳還早先抵達會場，並與員工拍照，甚至玩起自拍，在黃仁勳抵達後也與黃仁勳互動密切，凸顯輝達北士科總部落腳北士科，黃仁勳特別感謝蔣萬安鼎力協助。

黃仁勳今日出場前，現場也播放一段回顧影片，透過剪輯呈現過去數個月的重要事件。影片內容除聚焦 AI 技術演進，從訓練走向推論，再推進至代理式 AI，並展望未來的實體 AI 外，也點出全球環境仍充滿變數，其中並穿插美國總統川普日前與中國國家主席習近平會面的畫面，呼應 AI 產業在地緣政治與科技競局下的快速變化。

台北市長蔣萬安今日比黃仁勳還早先抵達會場，並與員工拍照，甚至玩起自拍，在黃仁勳抵達後也與黃仁勳互動密切，凸顯輝達北士科總部落腳北士科，黃仁勳特別感謝蔣萬安鼎力協助。記者簡永祥／攝影
台北市長蔣萬安今日比黃仁勳還早先抵達會場，並與員工拍照，甚至玩起自拍，在黃仁勳抵達後也與黃仁勳互動密切，凸顯輝達北士科總部落腳北士科，黃仁勳特別感謝蔣萬安鼎力協助。記者簡永祥／攝影

黃仁勳 北士科 輝達

延伸閱讀

影／與輝達黃仁勳同台將送「市鑰」 蔣萬安：另外一個禮物我先賣個關子

明天與黃仁勳談什麼？ 蔣萬安：北市AI科技業發展成群聚「生態系」

輝達台灣員工大會 現場設有攤車供員工享用

黃仁勳揭輝達總部設計哲學：透明、零等待、全球複製 成企業文化地標

相關新聞

黃仁勳把北士科員工大會變驚喜歡樂會 大方送給新婚員工香檳王

輝達 (NVDA） 今 (27) 日於北士科 T17、T18 基地舉辦台灣員工大會，現場包括員工及媒體擠進上千人與會，台北市長蔣萬安也應邀出席。輝達執行長黃仁勳一出場便展現親民作風，拿了一整袋乳液作為出場伴手禮分送員工，現場並送出四位近期結婚員工驚喜禮物祝賀，其中包含俗稱「香檳王」的 Dom Pérignon，市價達數萬元。

黃仁勳：台灣是AI革命震央 輝達年採購上看1500億美元 籲台增電力供應

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在北士科的員工大會致詞表示，輝達在台布局、AI發展與企業策略發表談話，直言台灣已成為全球AI革命核心，輝達每年在台採購與合作規模，已從數年前的100億至150億美元，大幅躍升至目前約1000億美元，並將進一步上看1500億美元，顯示台灣在AI供應鏈中的戰略地位快速提升。

黃仁勳揭輝達總部設計哲學：透明、零等待、全球複製 成企業文化地標

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日在北士科舉行員工大會，首度深入闡述輝達總部建築背後的設計理念。他指出，這棟總部不只是辦公空間，而是輝達企業文化的具象化體現，從透明設計、去除電梯，到將停車場地下化，背後都反映輝達對效率、開放與平台生態系的核心思維。

黃仁勳：輝達在台灣每年投資 邁向1,500億美元

輝達（NVIDIA）於27日在台灣新總部預定地、北士科T17、T18舉行員工大會，該公司執行長黃仁勳表示，台灣正在蓬勃發展，四、五年前，輝達每年在台灣的投資約為100億至150億美元左右，而如今該公司每年在臺灣的投資已達到1,000億美元，甚至可能邁向1,500億美元，這些投入也推動台灣的生態系發展。

輝達北士科辦員工大會 蔣萬安贈「台北市市鑰」給黃仁勳

輝達（NVIDIA）上午在北士科T17、T18新總部預定地舉辦台灣員工大會，台北市長蔣萬安受邀出席，並贈送「台北市市鑰」給執行長黃仁勳，象徵「台北就是輝達的家」。

曝輝達總部興建進度...蔣萬安：給予各項行政協助加速審議流程

輝達落腳北士科T17、Ｔ18，今天北市長蔣萬安受邀出席揮打員工大會，與黃仁勳同台，外界關注輝達海外總部的興建進度，蔣萬安今天也說明目前相關進度，並表示輝達當然有相關整個設計圖考量，一切都尊重輝達規畫的相關期程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。