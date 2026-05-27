黃仁勳把北士科員工大會變驚喜歡樂會 大方送給新婚員工香檳王

輝達 (NVDA） 今 (27) 日於北士科 T17、T18 基地舉辦台灣員工大會，現場包括員工及媒體擠進上千人與會，台北市長蔣萬安也應邀出席。輝達執行長黃仁勳一出場便展現親民作風，拿了一整袋乳液作為出場伴手禮分送員工，現場並送出四位近期結婚員工驚喜禮物祝賀，其中包含俗稱「香檳王」的 Dom Pérignon，市價達數萬元。

黃仁勳今日共送出兩瓶 Dom Pérignon 給兩組新婚員工。其中一名員工才剛前往奧利地布達佩斯度蜜月，也勾起黃仁勳與妻子 Lori 過去同遊布達佩斯的回憶，他還刻意說你們一定很有錢，；另一名新婚員工則在互動時提到，丈夫任職於聯發科 ，黃仁勳隨即幽默回應「怎麼沒有找輝達的員工」，引發全場哄堂大笑，也讓現場氣氛更加熱烈。

此次也是輝達台灣員工首度在北士科總部基地舉行員工大會，黃仁勳妻子 Lori 也現身力挺，黃仁勳的父母同樣到場支持，黃仁勳在演講時還特別以台語再說一次讓父母知道，也說日後他回來要多說國語。

蔣萬安今日比黃仁勳還早先抵達會場，並與員工拍照，甚至玩起自拍，在黃仁勳抵達後也與黃仁勳互動密切，凸顯輝達北士科總部落腳北士科，黃仁勳特別感謝蔣萬安鼎力協助。

黃仁勳今日出場前，現場也播放一段回顧影片，透過剪輯呈現過去數個月的重要事件。影片內容除聚焦 AI 技術演進，從訓練走向推論，再推進至代理式 AI，並展望未來的實體 AI 外，也點出全球環境仍充滿變數，其中並穿插美國總統川普日前與中國國家主席習近平會面的畫面，呼應 AI 產業在地緣政治與科技競局下的快速變化。