黃仁勳：台灣是AI革命震央 輝達年採購上看1500億美元 籲台增電力供應

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在北士科的員工大會致詞表示，輝達在台布局、AI發展與企業策略發表談話，直言台灣已成為全球AI革命核心，輝達每年在台採購與合作規模，已從數年前的100億至150億美元，大幅躍升至目前約1000億美元，並將進一步上看1500億美元，顯示台灣在AI供應鏈中的戰略地位快速提升。

黃仁勳指出，早在三、四年前，他便持續強調台灣生態系的重要性，並預告輝達將加大對台投資，如今事實證明這項判斷正確。「台灣正在蓬勃發展（Taiwan is booming），這完全合理。」

他表示，AI浪潮帶動下，台灣已成為全球AI供應鏈樞紐，從晶片製造、先進封裝、系統整合，到AI超級電腦打造，幾乎所有關鍵環節都集中於台灣。輝達與台灣合作夥伴關係極為緊密，並將在即將登場的GTC大會中，進一步展示與供應鏈共同打造AI願景的成果。

「台灣就是AI革命的震央（epicenter）。」黃仁勳更以台股與企業表現為例，形容合作夥伴業績亮眼，「我還沒遇過哪位台灣CEO不開心，這很不容易。」

談到輝達在台布局，黃仁勳透露，台灣據點將持續擴張，目前已有約1000名員工，未來幾年可望擴增至4000人規模，成為輝達全球最重要據點之一。

他指出，關鍵原因在於台灣不僅是輝達最重要的供應鏈聚落，更將長期扮演全球科技與電子製造中心角色。輝達將持續在台與供應鏈共同開發（co-engineering）、協同成長。

不過，黃仁勳也直接對台灣能源供應提出警訊。他向現場官員喊話，台灣未來需要更多電力。「人類勞動需要米飯，但AI勞動需要電力（Human labor needs rice, AI labor needs electricity）。」

黃仁勳指出，未來台灣將整合人類勞動、機器人勞動與AI勞動，若要參與這場新工業革命並持續成長，穩定且充足的能源供應至關重要。

他強調，歷次工業革命都建立在能源成長之上，能源供應與GDP成長高度連動，台灣若要把握AI產業機遇，電力基礎建設必須同步跟進。

對內部員工關切AI應用是否流於形式，甚至增加無效工作，黃仁勳則表示，任何新技術導入初期都難免不成熟，但最重要的是立即投入，而非等待完美。

「浪費一點錢沒關係，但不要浪費時間。」他也駁斥AI應用與效率之間只能二選一的想法，強調企業完全可以同時做到創新、獲利、品質與效率兼顧。

針對AI是否將導致裁員，黃仁勳則給出直接答案。「如果你不使用AI，我們才會裁員。」他指出，企業必須利用AI加速自動化、提升效率、擴大野心，AI本身不是裁員原因，不擁抱AI才是真正風險。