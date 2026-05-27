黃仁勳揭輝達總部設計哲學：透明、零等待、全球複製 成企業文化地標

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日在北士科舉行員工大會，首度深入闡述輝達總部建築背後的設計理念。他指出，這棟總部不只是辦公空間，而是輝達企業文化的具象化體現，從透明設計、去除電梯，到將停車場地下化，背後都反映輝達對效率、開放與平台生態系的核心思維。

黃仁勳表示，總部建築是與知名設計師 Kyle 共同構思打造，目標不是單純興建一棟具有辨識度的建築，而是創造一個真正能代表 NVIDIA 性格與精神的企業地標。他指出，建築大量採用三角形與多邊形結構，不只是美學考量，更象徵工程與科技文化。

其中，「透明」是最核心概念。黃仁勳直言，NVIDIA 必須是一家透明的公司，因為其本質早已不只是晶片公司，而是全球 AI 平台供應商。

「我們是一家平台型公司，光是自己知道要做什麼還不夠，整個生態系都必須知道方向，」黃仁勳說。

他指出，NVIDIA 的上游供應鏈、使用 CUDA 平台的軟體開發者，以及協助建構 AI 資料中心與 AI 基礎設施的合作夥伴，都必須同步掌握技術藍圖與未來方向。

黃仁勳也提到，這也是為何 NVIDIA 長年在 GTC 大會公開揭示產品藍圖與技術戰略。他強調，若把技術規劃完全保密，等產品真正推出時，生態系早已錯失配合時機。

「如果我們把所有秘密藏起來，等技術做出來就太晚了。全世界必須信任我們，也必須依賴我們。」

他進一步形容，NVIDIA 如今已成為「全球的平台」，支撐不同產業發展 AI 與運算基礎建設，而透明、清晰與執行力，是建立這種信任的必要條件。

除了透明文化，黃仁勳也對傳統企業建築提出批判。他直言自己「非常討厭電梯」，因為電梯象徵等待。「你等著搭電梯，上了電梯又等著下來，永遠都在等待。」這與 NVIDIA 追求高速決策與效率文化背道而馳，因此總部刻意降低對電梯的依賴，希望促進更直接的人際互動與流動。

他同時批評矽谷傳統企業園區規劃，認為大量土地被停車場占據相當浪費。「環境明明很漂亮，但土地卻被車子佔據，而不是給人使用。」因此 NVIDIA 將停車場設置於地下，把地面空間完整釋放給員工與公共活動使用，最大化土地價值與空間體驗。

黃仁勳更透露，這套總部設計將不只侷限於美國總部，NVIDIA 計畫把相同建築語言與企業文化複製到全球據點，打造統一的企業識別與工作文化。

黃仁勳表示，位於北士科總部將於2030年落成啟用，或許有員工的小孩屆時將已經3歲了。他非常自豪NVIDIA在美國也蓋了一座這樣的總部而在台灣這是台灣首創的設計。他特別強調，隨著 NVIDIA 全球擴張與 AI 基礎設施布局加速，企業總部不再只是辦公場域，而將成為品牌戰略與文化輸出的重要載體。