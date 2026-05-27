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黃仁勳：輝達台灣總部2030年啟用 採玻璃帷幕透明設計

中央社／ 記者吳家豪台北27日電

人工智慧（AI）晶片大廠輝達NVIDIA）今天在台灣新總部預定地北市科T17、18舉辦台灣員工大會，執行長黃仁勳說，輝達必須成為透明的公司，讓所有人可以信任與依賴，因此台灣新總部將採用透明設計，預計2026年底動工，2030年完工啟用讓員工搬進去。

大會開場影片以輝達股價下滑、面臨競爭與地緣政治風險加劇破題，再轉場到3月舉辦的GTC年度技術大會，展示輝達發表的各項AI新技術，包括機器人、自駕車、生成式電腦及代理式AI（Agentic AI）等。

黃仁勳在員工掌聲及歡呼聲中進場，向員工發送乳液，並詢問早餐是否好吃；接著在現場選出幾名最近結婚的員工，贈送他準備的簽名香檳。黃仁勳笑說，有很多輝達員工在公司認識另一半，「他們可以增加財富」。

隨後黃仁勳向員工展示輝達台灣新總部設計，他說，新建築將成為經典地標，核心概念是「透明」（Transparent）。「我們必須成為透明的公司，讓所有人可以信任及依賴我們；我們的新總部要打造成透明的建築。」

黃仁勳透露，台灣新總部沒有電梯，採用大量玻璃帷幕，與美國總部下下一代建築的設計相同，輝達將在兩地同時建造。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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