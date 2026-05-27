曝輝達總部興建進度...蔣萬安：給予各項行政協助加速審議流程

輝達落腳北士科T17、Ｔ18，今天北市長蔣萬安受邀出席輝達員工大會，與黃仁勳同台，外界關注輝達海外總部的興建進度，蔣萬安今天也說明目前相關進度，並表示輝達當然有相關整個設計圖考量，一切都尊重輝達規畫的相關期程。

蔣萬安今天上午受訪表示，其實過去這段時間，市府在二月正式與輝達完成簽約以後，三月就完成地上權設定，四月市府完成土地點交，及四月底協助T17、18合併之後圍籬的設置。

蔣說，北市府全面地給予各項行政協助，而且加速審議的流程。輝達當然也有相關整個設計圖整體的考量，所以市府一切都尊重輝達規畫的相關期程。