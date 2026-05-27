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影／與輝達黃仁勳同台將送「市鑰」 蔣萬安：另外一個禮物我先賣個關子

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影／與輝達黃仁勳同台將送「市鑰」 蔣萬安：另外一個禮物我先賣個關子

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安上午出席輝達員工大會受訪表示，他今天準備禮物送給要送給黃仁勳，其中一項就是「台北市市鑰」，代表「台北就是輝達的家」，同時共同開啟一個新的世代。至於另外一個禮物，我先賣個關子。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安上午出席輝達員工大會受訪表示，他今天準備禮物送給要送給黃仁勳，其中一項就是「台北市市鑰」，代表「台北就是輝達的家」，同時共同開啟一個新的世代。至於另外一個禮物，我先賣個關子。記者林麗玉／攝影

輝達落腳北士科，執行長黃仁勳今天邀請合作夥伴北市長蔣萬安出席今天在T17T18基地的員工大會。蔣萬安上午出席輝達員工大會受訪表示，他今天準備禮物送給要送給黃仁勳，其中一項就是「台北市市鑰」，代表「台北就是輝達的家」，同時共同開啟一個新的世代。至於另外一個禮物，我先賣個關子。

至於黃仁勳與蔣萬安會面，兩人要聊什麼？蔣萬安說，他們什麼都可以談，包括未來台北在AI產業發展中扮演的角色，以及如何與輝達共同努力，打開AI創新發展的世代大門。

蔣萬安也透露，據他所知，今天輝達在北士科T17、T18的員工大會，他了解輝達在現場也準備有滬杭豆漿早餐。蔣說，這也讓他想起，周一時他在南陽街參加半導體發展起源地紀念牌的揭牌活動，半世紀以前，當時不到四百元的早餐，開啟台灣半導體發展之路；半世紀之後，今天輝達員工大會，也象徵台北邁向世界AI發展的起點，所以台北與輝達就會持續努力，打開AI發展時代重要之門。

媒體也追問蔣，會不會跟黃仁勳聊到北士科的電力問題？蔣萬安說，他想什麼都可以談，黃仁勳也多次已經公開表示，台灣必需要更多能源，才能有實質經濟成長，很希望能夠更多企業來，能夠有穩定供電，當然國家整體能源政策，就非常關鍵重要。

黃仁勳 輝達 蔣萬安

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