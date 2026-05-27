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輝達執行長黃仁勳飯局 台積電高層到齊

經濟日報／ 記者朱子呈簡永祥鐘惠玲／台北報導
輝達執行長黃仁勳（右）晚間與台積電董事長魏哲家（左）於三六食府餐敘，中途兩人拿著飲料招待場外等待的民眾。記者曾原信／攝影
輝達執行長黃仁勳（右）晚間與台積電董事長魏哲家（左）於三六食府餐敘，中途兩人拿著飲料招待場外等待的民眾。記者曾原信／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（26）日晚間在三六食府宴請台積電（2330）董事長魏哲家與核心高層，被外界視為AI與半導體龍頭「世紀飯局」的聚會，台積電高層幾乎全員到齊，黃仁勳兩度現身，發放炒麵、甜點與飲料給現場守候的媒體與粉絲，現場簽名、打招呼，展現親民作風。

台積電昨日出席主管包括執行副總暨共同營運長秦永沛、米玉傑，全球業務資深副總暨副共同營運長張曉強、資深副總暨副共同營運長侯永清、研發技術發展資深副總吳顯揚、技術發展資深副總葉主輝，以及財務長兼發言人黃仁昭等人。

黃仁勳表示，餐會主要感謝台積電為輝達所做的一切。媒體詢問，台積電可以滿足輝達的產能嗎？魏哲家昨晚用餐後表示「我們已經非常努力了」，並比了一個「封口」的手勢。黃仁勳則直誇，「My good friends（我的好朋友）」

台積電是輝達AI晶片代工的重要夥伴，是台積電第一大客戶，台積電在CoWoS先進封裝、SoIC與未來CPO光電共封裝等領域也扮演關鍵角色。黃仁勳邀集高層大陣仗聚餐，也被視為雙方深化合作的重要訊號。

黃仁勳提前來台，先與廣達（2382）碰面，昨晚宴請台積電高層，以行動印證「下半年會很忙」之說。

黃仁勳 輝達 台積電

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