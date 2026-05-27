輝達台灣總部用電 北市將與台電討論

外界關切輝達台灣總部用電，台北市長蔣萬安昨（26）日表示，北市府今日將與台電討論，會持續溝通，確保在輝達總部完工前完成臨時變電所。台電表示，希望市府儘速提供園區內用地，最慢要在明年初動工興建臨時變電所，才能趕上輝達總部2029年啟用目標。

台電表示，輝達總部位於北投士林科技園區，是台北核心科技廊道，因應未來AI產業聚落進駐及地方發展，台電配合北市府規劃新建文林變電所，已與市府多次協調。

台電興建文林臨時變電所是為了配合輝達總部2029年完工，臨時變電所只需20個月就可完成，加入系統。台電也將同步興建正式文林變電所，目前規劃18萬瓩，足夠因應北士科電力需求。

據了解，台電與北市府一直無法達成共識，卡關主因是台電擬興建文林變電所是採地上型，北市府要求建地下變電所，但台電評估，正式變電所預計工期地上型約需五年，地下型則約九年，地下變電基地位於基隆河堤旁，有淹水風險。

台電表示，會持續與北市府溝通並密切合作，共同推動城市關鍵電力基礎設施，希望北市府能趕快交付變電所用地，儘早開工。