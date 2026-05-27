黃仁勳宴請魏哲家「下半年非常忙」

輝達執行長黃仁勳昨晚在三六食府宴請台積電董事長魏哲家、共同營運長秦永沛等八位資深副總等人。黃仁勳說，餐會主要感謝台積電為輝達所做的一切。

媒體昨天詢問，台積電可以滿足輝達的產能嗎？魏哲家昨晚用餐完畢短暫受訪說，「我們已經非常努力了」，並比了一個「封口」的手勢。黃仁勳則直誇，「My good friends（我的好朋友）」。

黃仁勳昨天中午在飯店外受訪時表示，「我們必須確保完全協調一致，接下來半年將會非常繁忙。我們正在非常密切地合作，以確保擁有所有需要的產能。但如你所知，NVIDIA生產許多不同的晶片，使用不同的製程技術和封裝技術，而每個Vera Rubin伺服器機架中有一五○萬個元件。因此，我們將需要大量的元件」。