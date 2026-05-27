聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳宴請魏哲家「下半年非常忙」

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
輝達執行長黃仁勳（右）昨晚在三六食府宴請台積電董事長魏哲家（左）等人，並分送飲料給現場人士。記者曾原信／攝影
輝達執行長黃仁勳（右）昨晚在三六食府宴請台積電董事長魏哲家（左）等人，並分送飲料給現場人士。記者曾原信／攝影

輝達執行長黃仁勳昨晚在三六食府宴請台積電董事長魏哲家、共同營運長秦永沛等八位資深副總等人。黃仁勳說，餐會主要感謝台積電為輝達所做的一切。

媒體昨天詢問，台積電可以滿足輝達的產能嗎？魏哲家昨晚用餐完畢短暫受訪說，「我們已經非常努力了」，並比了一個「封口」的手勢。黃仁勳則直誇，「My good friends（我的好朋友）」。

黃仁勳昨天中午在飯店外受訪時表示，「我們必須確保完全協調一致，接下來半年將會非常繁忙。我們正在非常密切地合作，以確保擁有所有需要的產能。但如你所知，NVIDIA生產許多不同的晶片，使用不同的製程技術和封裝技術，而每個Vera Rubin伺服器機架中有一五○萬個元件。因此，我們將需要大量的元件」。

黃仁勳 魏哲家

延伸閱讀

影／台積電是否能滿足輝達產能？ 魏哲家一手勢回應

AI巨頭又聚餐！黃仁勳再訪這家私廚 攜手魏哲家現場大方發炒麵

黃仁勳與魏哲家餐敘 現身發放炒麵與飲料

輝達執行長黃仁勳：台灣需要更多能源 沒有電力就沒有經濟成長

相關新聞

影／台積電是否能滿足輝達產能？ 魏哲家一手勢回應

台積電董事長魏哲家晚間與輝達執行長黃仁勳在台北市三六食府餐敘，餐敘結束後魏哲家面對媒體詢問台積電可以滿足輝達的產能嗎？魏哲家用手比了一個嘴巴用拉鏈封住的手勢，並表示台積電已經跟輝達合作很久了。對於台積電員工分紅的部分是否有相關說明，魏哲家表示聽明天。黃仁勳並直誇TSMC My good friends。

AI巨頭又聚餐！黃仁勳再訪這家私廚 攜手魏哲家現場大方發炒麵

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳26日晚間在台北與台積電董事長魏哲家及多位高層餐敘，再度選定位於師大路巷弄內的預約制私廚「三六食府」，這也是黃仁勳近兩年第4度造訪該餐廳，充分展現他對這家私廚的偏愛。現場黃仁勳更與魏哲家一起發炒麵、飲料給民眾品嘗，展現兩位AI巨頭親民的一面。

黃仁勳宴請魏哲家「下半年非常忙」

輝達執行長黃仁勳昨晚在三六食府宴請台積電董事長魏哲家、共同營運長秦永沛等八位資深副總等人。黃仁勳說，餐會主要感謝台積電為輝達所做的一切。

台積電分紅事件延燒 魏哲家餐敘後短答「聽明天」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳26日晚間與台積電（2330）董事長魏哲家等人於台北市三六食府餐敘，現場吸引大批媒體與民眾守候。不過，面對媒體提問，黃仁勳全程未受訪，僅兩度走出餐廳外與現場互動，第一次發放飲料與炒麵，第二次再發送飲料與甜點，氣氛熱絡。

影／黃仁勳親自端出炒麵飲料問Who's hungry 魏哲家也現身發放

輝達執行長黃仁勳今天下午前往愛店「三六食府」，與台積電董事長魏哲家等人餐敘，在餐敘進行中黃仁勳親自端出炒麵及飲料招待現場粉絲。

【重磅快評】黃仁勳憂能源不足 沈伯洋只顧「接水管」

「沒有Energy（能源），怎會有穩定的Electricity（電力）？」台北市長蔣萬安一句話，直接戳破民進黨台北市長參選人沈伯洋的邏輯矛盾。當AI教父黃仁勳擔心台灣能源不足、影響經濟發展，擅長認知作戰的沈伯洋卻忙著把「Energy」和「Electricity」偷換概念，以為只要切割英文單字，就可以把能源責任丟給台北市政府。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。