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台積電分紅事件延燒 魏哲家餐敘後短答「聽明天」

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
台積電董事長魏哲家。記者朱子呈／攝影
台積電董事長魏哲家。記者朱子呈／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳26日晚間與台積電（2330）董事長魏哲家等人於台北市三六食府餐敘，現場吸引大批媒體與民眾守候。不過，面對媒體提問，黃仁勳全程未受訪，僅兩度走出餐廳外與現場互動，第一次發放飲料與炒麵，第二次再發送飲料與甜點，氣氛熱絡。

相較黃仁勳未回應媒體提問，魏哲家則在晚餐結束後陪同現身。面對台積電今日傳出的員工分紅事件，以及外界關注他27日取消出差、召開台積電全台溝通會一事，魏哲家僅簡短回應：「聽明天」，未進一步說明。

台積電近日因員工分紅議題引發關注。台積電先前對外強調，有信心今年分紅將超過去年；魏哲家今日下午也寄信給員工，說明公司將於5月29日發放獎金，並於5月27日提前開放查詢系統，讓同仁上班時即可查詢個人分紅內容。

魏哲家在信中指出，台積電2026年第1季分紅相較去年第1季成長30%，但個人分紅金額仍會依職級、年資及考績等因素有所差異；他並表示，理解同仁對分紅獎金的重視，也聽到大家聲音，因此取消原定出差計畫，預計明天上午10時舉辦溝通會，與員工面對面說明並回答問題。

這場溝通會預計開放全省41個演講廳與會議室等大型會場，僅限台積電同仁線上報名，因各地容納人數有限，將依報名先後順序錄取。隨著台積電分紅議題持續升溫，魏哲家今晚一句「聽明天」，也讓明日全台溝通會成為市場與員工最關注焦點。

台積電 魏哲家 黃仁勳

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台積電董事長魏哲家晚間與輝達執行長黃仁勳在台北市三六食府餐敘，餐敘結束後魏哲家面對媒體詢問台積電可以滿足輝達的產能嗎？魏哲家用手比了一個嘴巴用拉鏈封住的手勢，並表示台積電已經跟輝達合作很久了。對於台積電員工分紅的部分是否有相關說明，魏哲家表示聽明天。黃仁勳並直誇TSMC My good friends。

AI巨頭又聚餐！黃仁勳再訪這家私廚 攜手魏哲家現場大方發炒麵

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳26日晚間在台北與台積電董事長魏哲家及多位高層餐敘，再度選定位於師大路巷弄內的預約制私廚「三六食府」，這也是黃仁勳近兩年第4度造訪該餐廳，充分展現他對這家私廚的偏愛。現場黃仁勳更與魏哲家一起發炒麵、飲料給民眾品嘗，展現兩位AI巨頭親民的一面。

台積電分紅事件延燒 魏哲家餐敘後短答「聽明天」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳26日晚間與台積電（2330）董事長魏哲家等人於台北市三六食府餐敘，現場吸引大批媒體與民眾守候。不過，面對媒體提問，黃仁勳全程未受訪，僅兩度走出餐廳外與現場互動，第一次發放飲料與炒麵，第二次再發送飲料與甜點，氣氛熱絡。

影／黃仁勳親自端出炒麵飲料問Who's hungry 魏哲家也現身發放

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