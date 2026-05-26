台積電分紅事件延燒 魏哲家餐敘後短答「聽明天」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳26日晚間與台積電（2330）董事長魏哲家等人於台北市三六食府餐敘，現場吸引大批媒體與民眾守候。不過，面對媒體提問，黃仁勳全程未受訪，僅兩度走出餐廳外與現場互動，第一次發放飲料與炒麵，第二次再發送飲料與甜點，氣氛熱絡。

相較黃仁勳未回應媒體提問，魏哲家則在晚餐結束後陪同現身。面對台積電今日傳出的員工分紅事件，以及外界關注他27日取消出差、召開台積電全台溝通會一事，魏哲家僅簡短回應：「聽明天」，未進一步說明。

台積電近日因員工分紅議題引發關注。台積電先前對外強調，有信心今年分紅將超過去年；魏哲家今日下午也寄信給員工，說明公司將於5月29日發放獎金，並於5月27日提前開放查詢系統，讓同仁上班時即可查詢個人分紅內容。

魏哲家在信中指出，台積電2026年第1季分紅相較去年第1季成長30%，但個人分紅金額仍會依職級、年資及考績等因素有所差異；他並表示，理解同仁對分紅獎金的重視，也聽到大家聲音，因此取消原定出差計畫，預計明天上午10時舉辦溝通會，與員工面對面說明並回答問題。

這場溝通會預計開放全省41個演講廳與會議室等大型會場，僅限台積電同仁線上報名，因各地容納人數有限，將依報名先後順序錄取。隨著台積電分紅議題持續升溫，魏哲家今晚一句「聽明天」，也讓明日全台溝通會成為市場與員工最關注焦點。