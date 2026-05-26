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【重磅快評】黃仁勳憂能源不足 沈伯洋只顧「接水管」

聯合報／ 主筆室
輝達執行長黃仁勳。記者林伯東／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者林伯東／攝影

「沒有Energy（能源），怎會有穩定的Electricity（電力）？」台北市長蔣萬安一句話，直接戳破民進黨台北市長參選人沈伯洋的邏輯矛盾。當AI教父黃仁勳擔心台灣能源不足、影響經濟發展，擅長認知作戰的沈伯洋卻忙著把「Energy」和「Electricity」偷換概念，以為只要切割英文單字，就可以把能源責任丟給台北市政府。

黃仁勳一句，「台灣需要更多能源，沒有能源，就無法有經濟增長。」再度掀開賴政府最敏感的能源罩門，雖然府院不斷掛保證，企業仍難安心。尤其輝達總部落腳北士科後，AI產業的龐大耗電需求，已從口號辯論變成台灣迫在眉睫的現實壓力。

沈伯洋稱，「黃仁勳講的是Energy、不是Electricity」，看似英文專業，實則是典型的名詞切割。沈伯洋把「檢討能源政策」跟「檢討變電所」一拆為二，他還提出另類的「水管說」，意指北士科發展需要變電所，就好像供水需要水管，但變電所被北市府拖了一年，如果等到大廠進駐了，未來的科技招商將會非常困難。

「沒有Energy，怎會有穩定的Electricity？沒有正確的能源政策，怎麼會有充足、穩定的電力供應？」蔣萬安直搗問題核心，他認為國家要走上正確的能源政策道路，才能大力發展AI和經濟，任何形式的能源都不應被汙名化，台電目前規畫新的變電所，北市府也保持密切溝通，希望完善未來供電需求。

進一步解構藍綠的能源攻防，沈伯洋採取「名詞切割術」，硬生生拆開能源和電力的定義，把能源不足問題降格簡化成地方接水管效率；蔣萬安則回到最根本的「大水庫邏輯」，亦即能源和電力是一體，沒有全國穩定能源，企業不可能獲得充足電力，若無穩定的水庫水源，接再多水管也是空轉。

回到問題核心，民進黨和沈伯洋至今仍不願面對能源結構問題，反而試圖把問題轉移成地方變電所的行政程序，彷彿只要蓋好北士科變電所，台灣能源問題就會迎刃而解。

這正是最典型的「黑熊式認知作戰」，不直接回答問題，而是重新定義問題；不處理人民焦慮，而是先轉移焦點。從「不缺電只是跳電」，到如今「Energy不是Electricity」，綠營話術愈來愈精緻，現實卻愈來愈殘酷。

畢竟，AI伺服器不吃話術，資料中心也不靠英文文法發電。當黃仁勳擔心台灣「水庫有沒有水」，沈伯洋卻還在研究「水管接到哪裡」，這場爭論暴露的不是地方行政效率問題，而是民進黨能源論述陷入自我矛盾的困境。全世界都在搶能源、搶電力，台灣的執政者若還沉迷文字遊戲，那才是真正的國安危機。

黃仁勳 沈伯洋 Energy 2026九合一選舉 北士科 蔣萬安

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