AI巨頭又聚餐！黃仁勳再訪這家私廚 攜手魏哲家現場大方發炒麵

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳26日晚間在台北與台積電董事長魏哲家及多位高層餐敘，再度選定位於師大路巷弄內的預約制私廚「三六食府」，這也是黃仁勳近兩年第4度造訪該餐廳，充分展現他對這家私廚的偏愛。現場黃仁勳更與魏哲家一起發炒麵、飲料給民眾品嘗，展現兩位AI巨頭親民的一面。

為了黃仁勳的晚餐邀約，台積電高層大陣仗出席，包括資深副總暨副共同營運長侯永清、執行副總暨共同營運長米玉傑、執行副總暨共同營運長秦永沛，以及全球業務資深副總張曉強等人皆到場共進晚餐；此外，包括研發副總吳顯揚、技術發展資深副總葉主輝等核心主管也現身餐廳。據了解，從台積電轉戰輝達、目前擔任輝達台灣WWFO副總裁的李文如，也在現場協助安排相關餐敘事宜。

事實上，自2024年以來，黃仁勳每次來台幾乎都會造訪「三六食府」。包括2024年訪台、2025年COMPUTEX期間，他都曾低調現身該店；讓「三六食府」成為外界眼中的黃仁勳「指定私廚」之一。

位於台北師大商圈巷弄內的「三六食府」，採全預約制經營，主廚承襲過去7、80年代政商名流雲集的來來飯店「湘園」手路菜精神，搬遷後轉型為中菜私廚餐廳。菜色涵蓋川、湘、蘇浙、滬粵與京菜等多元菜系。其中，「花膠火瞳砂鍋雞湯」、「香酥芋泥鴨」與「芝麻脆鱔」更是店內代表菜色。

黃仁勳過去受訪時，曾點名最愛「花膠火瞳砂鍋雞湯」與「香酥芋泥鴨」。而「三六食府」也在「500盤2025」美食評鑑中獲得4盤肯定，並拿下「經典老店傳承獎」特別獎，成為近年台北私廚圈話題餐廳之一。

輝達執行長黃仁勳（中）下午前往三六食府與台積電董事長魏哲家（左）餐敘，黃仁勳親自拿了許多盒裝炒麵，要發放給粉絲，並與魏哲家一起發給粉絲。記者曾原信／攝影