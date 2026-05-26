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輝達進駐北士科引「用電」論戰 蔣萬安：沒有能源那有電力

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
輝達(NVIDIA)進駐北投士林科技園區引發「用電問題」論戰。蔣萬安表示，沒有Energy(能源)怎麼會有Electricity(電力)？沒有正確的能源政策，怎麼會有充足穩定的電力供應？記者黃義書／攝影
輝達(NVIDIA)進駐北投士林科技園區引發「用電問題」論戰。蔣萬安表示，沒有Energy(能源)怎麼會有Electricity(電力)？沒有正確的能源政策，怎麼會有充足穩定的電力供應？記者黃義書／攝影

輝達(NVIDIA)進駐北投士林科技園區引發「用電問題」。日前台北市長蔣萬安就「用電」表示，根本問題是國家整體的能源政策；而民進黨台北市長參選人沈伯洋則表示，檢討能源政策及檢討變電所是兩件事情，輝達執行長黃仁勳提到的是「Energy(能源)」，而非「Electricity(電力)」；並指北士科發展需要的變電所，台電提出各式各樣的方案，北市府卻一直拖延，恐影響後續招商。

面對批評北市府拖延變電所設置一事，台北市長蔣萬安下午前往台北市議會接受市政總質詢受訪時，蔣萬安表示，沒有Energy(能源)怎麼會有Electricity(電力)？沒有正確的能源政策，怎麼會有充足穩定的電力供應？蔣萬安進一步表示，天氣炎熱，用電需求持續增加。中央政府應提出務實可行、穩定且多元的能源組合，才能夠讓產業的發展不受掣肘，讓民生用電充裕，不用擔心缺電問題。

輝達(NVIDIA)進駐北投士林科技園區引發「用電問題」論戰。蔣萬安表示，沒有Energy(能源)怎麼會有Electricity(電力)？沒有正確的能源政策，怎麼會有充足穩定的電力供應？記者黃義書／攝影
輝達(NVIDIA)進駐北投士林科技園區引發「用電問題」論戰。蔣萬安表示，沒有Energy(能源)怎麼會有Electricity(電力)？沒有正確的能源政策，怎麼會有充足穩定的電力供應？記者黃義書／攝影

北士科 輝達 蔣萬安

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