黃仁勳今晚與魏哲家餐敘 從台積電跳槽的李文如也現身

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚與台積電（2330）董事長魏哲家等人在台北市三六食府餐敘，從台積電轉赴輝達任職的輝達台灣WWFO副總裁李文如也出現在餐廳張羅相關事宜。

在黃仁勳現身之前，包括魏哲家、台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛、米玉傑，還有業務開發、全球業務資深副總暨副共同營運長張曉強，與資深副總暨副共同營運長、資訊安全長侯永清、研發技術發展資深副總經理吳顯揚等人也現身餐廳。