明天與黃仁勳談什麼？ 蔣萬安：北市AI科技業發展成群聚「生態系」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計27日上午出席於輝達台灣總部北士科T17、T18預定地所舉辦台灣員工大會，而台北市長蔣萬安受邀出席。蔣萬安26日表示，可以來談未來北市AI科技產業發展及其供應鏈夥伴，怎樣能夠發揮群聚效益，產生一個生態系。

台北市政府下午進行市政總質詢，市議員們也爭相詢問蔣萬安要跟黃仁勳聊什麼？輝達台灣總部進駐後台北市該如何升級？蔣萬安表示，明天是輝達非常重要、也就是正式取得T17、T18地上權後，第一次員工的大會，這一路一來從3、4月完成點交、雙方簽約、T17與18基地合併等，北市府後續會持續給予全方面、跨局處的協助。

至於要跟黃仁勳聊什麼？蔣萬安說，當然什麼都可以談，過去他與黃仁勳見過兩次面，談論了各項議題，不論是產業發展、讓輝達海外總部落腳台北、以及台北市的優勢等等，明天黃仁勳應該會很關心北市府在後續行政作業該如何協助，另一方面也會聊到整體發展上，包括台北市未來AI科技產業發展及供應鏈夥伴，台北市府如何發揮群聚效益，產生「生態系」坐落在台北市。

有議員建議蔣萬安應該與輝達合作建置Vera Rubin新一代AI平台、建立台北市AI城市大腦。蔣強調，市府跟輝達團隊持續對接，多項合作都在討論中，有些一直都在進行，例如「數位孿生」也已經在合作中，議員所提出具有建設性的建議，兩邊團隊接下來也會討論合作的可能性，任何輝達目前在全球領先技術、強項、以及各項產品服務，如果可以應用在市政服務、幫助市政推動，都非常願意跟輝達對接投入。