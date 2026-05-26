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北士科變電站挨轟 李四川反擊：蘇巧慧應表態核電立場

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市工商婦女聯誼會愛心聯誼活動，受訪談北士科變電站及能源議題。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天出席新北市工商婦女聯誼會愛心聯誼活動，受訪談北士科變電站及能源議題。記者張策／攝影

輝達執行長黃仁勳日前談及台灣投資環境時，提到能源供應對產業發展的重要性，引發外界再度關注北士科變電站及缺電議題。國民黨新北市長參選人李四川今天表示，北士科變電站原本就是都市計畫中的既定設施，台北市政府應很快就能解決，並質疑民進黨一方面稱台灣不缺電，另一方面卻迴避核電立場。

李四川今天下午出席新北市工商婦女聯誼會愛心聯誼活動前受訪指出，北士科變電站原本在都市計畫中即規畫作為變電站使用，現在也可與調度站共用，「我想台北市政府很快就會解決」。

對於民進黨立委沈伯洋質疑，若變電所問題未解決，恐影響後續招商進度，李四川則說，如果要談核電問題，「可能更應該去問我的對手蘇巧慧，到底贊不贊成核電」。

李四川表示，包括行政院長在內，民進黨持續強調台灣沒有缺電問題，「我想黃仁勳執行長擔心的，其實就是缺電問題。」

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