影／北士科用電問題互槓 沈伯洋批北市府「變電所一直拖」

輝達進駐北士科、黃仁勳訪台讓AI用電議題再度被關注，台北市長蔣萬安認為，根本問題在於國家整體的能源政策。民進黨台北市長參選人沈伯洋上午出席台灣客社活動受訪時表示，檢討能源政策跟檢討變電所是兩件事情。

沈伯洋認為黃仁勳提到的是Energy（能源）不是Electricity（電力），而北士科問題核心在於輸配電與城市治理，而非缺電問題。台電一直提出各式各樣的方案，但北市府卻一直拖。沈伯洋指出，台電可以供應北士科發展需要變電所，但變電所已經拖了一年，台電也一直提出各式各樣的方案，但北市府卻無法執行。質疑若等到輝達都已經進駐之後，電力供給的變電所都還沒有辦法完成，其實實質上要招商就會變得非常困難。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）與新北市長參選人蘇巧慧（右），上午出席台灣客社活動前受訪。記者林澔一／攝影