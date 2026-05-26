黃仁勳籲台AI發展留意能源問題 王鴻薇再轟廢核、批沈伯洋轉移焦點

輝達執行長黃仁勳來台，針對台灣AI產業發展，提及能源重要性。國民黨立委王鴻薇今日再度批評「非核家園」為錯誤政策，即便重啟核二、核三最快也需至2028年。她並質疑民進黨立委沈伯洋，將輝達落腳北士科的能源與缺電問題，轉移焦點為變電所問題，引用台電說法，表示AI電力需求未來翻倍，此刻電力供應遠遠落後。

王鴻薇說，黃仁勳再度提到能源的重要，他說，如果沒有充足的能源，就沒有辦法支撐經濟增長、沒有辦法支撐AI產業的發展。這不是黃仁勳第一次強調能源的重要性。

王鴻薇說，過去在錯誤的能源政策「非核家園」之下，現在開始重啟核二、核三，但最快也要到2028年。事實上，未來能源的供應非常吃緊。這也再次印證過去所講的，錯誤能源政策必須付出代價，也印證沈伯洋提到關於輝達落腳「北士科」的問題，要發展AI產業當然是能源、供電要充足，不能有缺電的問題，為什麼現在沈伯洋竟轉移焦點成「這是變電所的問題」？

王鴻薇說，過去台電也說，未來台灣的AI發展，電力需求是過去十年平均的兩倍以上。所以如果不能夠解決現在缺電的問題，沒有充足的能源，那麼在AI產業的發展過程裡，電力供應遠遠落後。