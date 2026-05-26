聽新聞
0:00 / 0:00
黃仁勳關切台灣電力 卓揆掛保證：2032前供應無虞
輝達總部將落腳台北市，黃仁勳昨直言，全球對台灣晶片與電腦設備需求持續增加，加上AI資料中心興建潮，台灣未來一定需要更多電力支撐，否則無法實現經濟成長。台北市長蔣萬安說，針對北士科用電，台電目前有在規畫新的變電所，台北市府也持續跟台電保持溝通，但根本問題在於國家整體的能源政策。
卓榮泰指出，政府推動二次能源轉型，為得是提供各產業足夠且符合現代需求的乾淨能源，包括從燃煤電廠改制為新的燃氣電廠，符合空氣環保、淨零排碳的要求，發電效率也會更為增加；台電也一再經過縝密計算，到2030、2032年以前，用電需求沒有發生不足的現象。
卓榮泰指出，然而如此，傳統核能電廠也進入實質上審核，由核安會核定台電送出的自主安全檢查及再運轉計畫，目前都多方面進行。他一再強調，台灣對全世界產業有責任，務必要提供乾淨且穩定無虞的電力供應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。