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黃仁勳關切台灣電力 卓揆掛保證：2032前供應無虞

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳（右）再度關切台灣用電。記者林伯東／攝影
輝達執行長黃仁勳（右）再度關切台灣用電。記者林伯東／攝影

輝達執行長黃仁勳喊話，台灣製造業快速發展，需要更多電力，「若沒有能源，就無法實現經濟成長」。行政院長卓榮泰26日在立法院受訪指出，台灣對全世界產業有責任，務必提供乾淨且穩定無虞的電力供應，政府正推動二次能源轉型，到2032年前，用電需求不會不足。

輝達總部將落腳台北市，黃仁勳昨直言，全球對台灣晶片與電腦設備需求持續增加，加上AI資料中心興建潮，台灣未來一定需要更多電力支撐，否則無法實現經濟成長。台北市長蔣萬安說，針對北士科用電，台電目前有在規畫新的變電所，台北市府也持續跟台電保持溝通，但根本問題在於國家整體的能源政策。

卓榮泰指出，政府推動二次能源轉型，為得是提供各產業足夠且符合現代需求的乾淨能源，包括從燃煤電廠改制為新的燃氣電廠，符合空氣環保、淨零排碳的要求，發電效率也會更為增加；台電也一再經過縝密計算，到2030、2032年以前，用電需求沒有發生不足的現象。

卓榮泰指出，然而如此，傳統核能電廠也進入實質上審核，由核安會核定台電送出的自主安全檢查及再運轉計畫，目前都多方面進行。他一再強調，台灣對全世界產業有責任，務必要提供乾淨且穩定無虞的電力供應。

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