影／輝達辦員工大會 蔣萬安：台北向世界證明實力

輝達(NVIDIA)進駐北投士林科技園區引發「用電問題」。日前台北市長蔣萬安就「用電」表示，根本問題是國家整體的能源政策；而民進黨台北市長參選人沈伯洋則表示，檢討能源政策及檢討變電所是兩件事情，輝達執行長黃仁勳提到的是「Energy(能源)」，而非「Electricity(電力)」；並指北士科發展需要的變電所，台電提出各式各樣的方案，北市府卻一直拖延，恐影響後續招商。

2026-05-26 17:52