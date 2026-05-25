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蔣萬安證實！5/27與黃仁勳員工大會碰面：輝達對北市發展投信任票

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天下午出席半導體產業發源地念牌啟用記者會。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天下午出席半導體產業發源地念牌啟用記者會。記者林麗玉／攝影

輝達NVIDIA）今天宣布為慶祝NVIDIA Constellation專案啟動，將於5月27日在北士科T17、T18基地舉辦輝達台灣員工大會，執行長黃仁勳親自出席。由於過往輝達員工大會都沒有對外公開，北市長蔣萬安今表示，他有正式收到輝達的邀請，這次會在T1718舉辦員工大會，「我會出席，屆時也很高興與輝達執行長黃仁勳見面。」

蔣萬安今天下午出席半導體產業發源地念牌啟用記者會，媒體問是否與黃仁勳碰面？蔣萬安今天證實，他5月27日出席他們在北士科T17、T18基地所舉辦的員工大會，所以這次輝達選在北士科總部舉辦員工大會，別具意義。

蔣萬安今受訪說，首先他要再度表達，對於黃仁勳來台灣的歡迎之意，還有看起來台灣的美食地圖要再度更新。

蔣萬安說，當然，輝達選擇台北、落腳北士科，這不僅是台北市再度向世界證明我們的實力，也是輝達對於台北市未來發展，充滿信心、投下信任票。

蔣也提到，他今天到南陽街，大家印象可能是補習班林立，離北車最近的美食街，但大家也許知道，這裡就是半導體產業站上國際舞台的發源地。

黃仁勳 蔣萬安 輝達 北士科 NVIDIA

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