黃仁勳離台身影曝 愛妻緊跟1舉動網紅大讚：品格好又善解人意

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台兩周掀起旋風，一舉一動都備受關注，並已於昨（8日）晚離台，結束長達15天的訪台之旅。經營粉專「Melita’s 旅行箱軌跡」的網紅Melita Chung，也在社群平台Threads細數黃仁勳妻子Lori的種種細心行徑，大讚太太有很好的品格。

Melita Chung指出，她觀察到黃仁勳訪台這兩周，如果太太有在身旁，都是默默等候，並跟著黃仁勳一起用笑容應對來訪大眾，表達善意。昨天晚間8點31分黃仁勳搭乘龐巴迪私人飛機離台，大批媒體和民眾在松山機場的商務中心外等候。Melita Chung觀察到，有民眾想找黃仁勳簽名，Lori會主動幫忙遞上簽名筆，特別是當晚黃仁勳下車後，她還從包包裡拿出紅包，提醒黃仁勳要交給某位司機。

Melita Chung表示，從這些舉動可以發現Lori「有很好的品格」，整個很懂該怎麼適時協助黃仁勳。貼文一出，網友在底下留言表示「黃太太真的是通情達理賢內助」、「從大學時代相處相知的伴侶，如果不是真愛又能互相包容，不會到現在吧」、「好太太永遠笑口常開，默默在身邊守護著」、「夫妻能懂彼此真是最棒的事，最幸福的事」、「很低調的黃太太」、「有教養的一家人」、「全家人笑容都很溫暖」、「Lori夫人真的好可愛耶」、「我注意到她喜歡穿黃色的衣服，很亮但不高調；黃仁勳喜歡穿黑色的但很高調，兩人好跳tone哦」。