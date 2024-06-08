影／半個月訪台行落幕！親切替粉絲簽完名才上機 黃仁勳預告今年還會來

輝達執行長黃仁勳今晚8點多搭乘私人專機從松山機場離台，他在離開前仍然親切地為粉絲簽名，他表示此行自己在台灣有美好的旅行，再次對大家表達感謝。

黃仁勳在離台前發表了簡單的談話，我們為新的算力時代做好了準備，我們正與台積電、矽品、廣達、鴻海、英業達、緯創等科技公司努力推出 Blackwell，這將是一次非常大型的產品發布。黃仁勳也指出，當我們為世界各地的公司建立人工智慧基礎設施時，這對台灣的生態系統非常有利，並在離開前表達再一次的感謝。

【中央社／台北8日電】

在台灣颳起「仁來瘋」的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，今天晚間8點31分搭乘龐巴迪私人飛機離台，結束長達15天的台灣之旅。他預告，今年還會來。

黃仁勳原訂今天下午1時搭機離台，上午離開下榻的東方文華酒店時，面對在現場守候的大批媒體與粉絲，他除親切幫大家簽名外，手裡還準備了1大疊紅包，要犒賞司機及行程相關工作人員，展現大方及體貼。

適逢端午節連假，對台灣小吃情有獨鍾的黃仁勳，在離台前特地繞到附近的肉粽名店打包美食。不過，離台行程一延再延，直到晚間8時許，黃仁勳終於現身松山機場的長榮台北商務航空中心，先為現場守候的所有粉絲簽完名，才準備搭機離開。

黃仁勳此次台灣行掀起旋風，他在公開場合頻頻稱讚台灣是很棒的國家（Country），再度觸動大陸網友的玻璃心，要他給個說法。對此，黃仁勳表示，自己並不是在做地緣政治的評論，只是想感謝所有台灣科技夥伴的支持，以及對產業的貢獻。

黃仁勳於5月25日傍晚抵台，他出發前在美國職棒奧克蘭運動家隊球場，獻上人生開球處女秀，同樣是為了台灣，那天是「舊金山台灣日」。

黃仁勳此次在台灣待了整整15天，除了參觀電腦展、拜訪供應商，足跡踏遍小館、餐廳與夜市。台北市觀傳局甚至將黃仁勳的用餐地點，製作成美食地圖，讓民眾可按圖索驥吃美食，堪稱台灣行銷大使。

而黃仁勳在台期間，身價也持續攀升。6月5日，輝達收盤市值突破3兆美元、超越蘋果，成為全球市值第2大的公司。

6月7日，根據彭博新聞報導，黃仁勳的個人身家財富攀升至1061億美元，依照彭博億萬富豪榜排行榜最新資料顯示，正式超越戴爾電腦創辦人戴爾（MichaelDell），躍升全球第13大富豪。