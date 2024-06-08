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屢提台灣惹怒大陸？黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

聯合報／ 記者陳儷方/台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(記者曾吉松／攝影)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(記者曾吉松／攝影)

2024年台北國際電腦展（COMPUTEX）昨日風光落幕。來台參加COMPUTEX的輝達執行長黃仁勳近日掀起旋風，預定今日下午離台。黃仁勳上午在離開下塌酒店前回答媒體詢問，對於他近期大力稱讚台灣的言論，已引起中國大陸不滿，他表示，「我不是發表地緣政治的評論，只是在感謝所有技術夥伴的支持，及對產業的貢獻」。

黃仁勳29日被媒體問到台灣在世界科技領域的重要性時回答，台灣是世界重要的國家，一開始中共官媒並未做出評論，直到6月6日才有陸媒發文指出，大陸企業不可能與支持台獨的企業合作，並要求黃仁勳應該給個說法。隨後中國網友自己提出新的理解：country也能指地區。

本屆電腦展有如一場大型科技嘉年華，關鍵字是AI（人工智慧），核心人物是黃仁勳。有如超級巨星般的黃仁勳掀起全台追星風潮，到處可見「捕捉野生黃仁勳」，搶著合照及簽名的畫面。

據半導體業者透露，黃仁勳在離台前，昨日與台積電新任董事長魏哲家經營團隊見面，雙方針對3/2奈米先進製程、CoWoS、SoIC技術，以及HBM等合作進行討論。但台積電對此不予評論。

黃仁勳今日離台，上午他在離開飯店時繼續受媒體及熱情民眾包圍，儘管他的神態略顯疲憊，話也比較少，仍盡可能完成在場粉絲的簽名、合照要求，全數簽完後，才搭車離開，預計下午搭乘私人專機離台。

台積電 輝達 黃仁勳

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出生在台南的輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳，在台灣形成一股 「仁來瘋」，所到之處、一舉一動都是鎂光燈焦點。黃仁勳作風親民，不只願意「坐樓梯50分鐘」為粉絲簽名，也很樂意替攤商、餐廳宣傳，身價3.3兆的他如此「接地氣」，受民眾津津樂道。

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