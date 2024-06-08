「黃仁勳＋台灣」 兩個關鍵字串起AI勝利方程式

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳預計今天搭機離台，長達15天的行程，不僅在台灣掀起旋風，更將台灣推上幾乎前所未見的國際新高度。台灣科技產業過去靠「一顆蘋果」，現在是「黃仁勳＋台灣」，被期待將開創新勝利方程式。

「AI教父」、「行走的3兆男」、「台股新救世主」，集眾多頭銜於一身，黃仁勳堪稱當今全球科技業、財經圈最火熱的當紅炸子雞。

旗下公司NVIDIA，被稱為這場AI軍備競賽的唯一軍火商。3月剛發表的GB200 NVL72伺服器機櫃，根據匯豐銀行估算，1台要價將近300萬美元，換算新台幣逼近1億元，產品還沒推出，市場已經搶破頭。

就在GB200上市出貨前最繁忙時刻，黃仁勳高調抵台，而且一待就是半個月，整個台北國際電腦展（COMPUTEX）展期待好待滿，足跡遍步展場、飯店，餐廳到夜市，所到之處無不掀起旋風，已經成為現象級。

黃仁勳出生台灣，1963年生於台南，父親是化學工程師，母親是小學老師，大約9歲的時候，父母為了讓他受更好的教育，將他與10歲的哥哥送到美國唸書。

自詡是「台灣大使」的他每次來台，總愛逛夜市，親切和民眾互動，毫無架子，外媒形容他在台灣掀起的熱潮有如搖滾巨星，一點都不為過。

其實，黃仁勳除了愛台灣，他也需要台灣，2日晚上在台大體育館的專題演說，那張黑色背景的投影片，中間大大的台灣圖樣，周圍繞滿NVIDIA的供應鏈名單，已充分說明台灣合作夥伴之於輝達的重要性。

離別前，黃仁勳再吐金句：「台灣（TAIWAN）的字母中，就有AI兩個字」。迎接全新的AI浪潮，台灣正站在這波新工業革命的中心點。

這波AI狂潮，台灣除了原本的完整供應鏈搭上車外，黃仁勳、美超微執行長梁見後和超微執行長蘇姿丰這三位AI矽谷台裔三巨頭，更讓國內外媒體聚焦。

他們相互競爭，也彼此拉抬，黃仁勳和蘇姿丰的遠親關係早已為人熟知，梁見後這次發表新品，黃仁勳國台英語三聲道站台，推銷專才發揮的淋漓盡致，也凸顯兩人的好交情，透過直播和媒體曝光，效益相當經驚人。

揮別「一顆蘋果救台灣」，「黃仁勳＋台灣」這兩個關鍵字串起的AI黃金鏈，不僅有完整供應鏈，還有綿密的人才合作關係，各界都看好將開創台灣產業的新勝利方程式。